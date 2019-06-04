Убийство ребенка: с полицейскими были еще двое: взрослый и несовершеннолетний

На момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица.

Об этом "Украинской правде" сообщили адвокаты подозреваемых и семьи пострадавших.

"Из материалов ходатайства известно, что с полицейскими были другие неустановленные досудебным расследованием лица", - сказал защитник подозреваемого Ивана Приходько Андрей Чичиркин.

Он уточнил, что всего на дворе, где стреляли, было четыре человека.

"Речь идет не об одном, не о двух и даже не о трех людях. Это по меньшей мере четверо (лиц, находящихся в одном дворе в момент, когда произошла трагедия - ред.), - сказал Чичиркин.

"Сейчас акцентировано внимание почему-то только на работниках полиции, при этом еще два человека, которых надо искать и так далее", – добавил он.

О том, что на территории с патрульными были другие лица рассказал и адвокат семьи пострадавших Александр Щербина.

"Это подтверждается. Материалами следствия и показаниями свидетелей. Речь о 4 человеках. Возможно, там были еще какие-то показания. Но пока - четыре человека. Имена установлены. Двое (полицейские - ред.) задержаны, один (из остальных - ред.) - несовершеннолетний, это сын одного из фигурантов, которым предъявили подозрение, еще один проходит в качестве свидетеля", – сказал Щербина.

Он не смог уточнить, чей сын был с патрульными и во дворе которого из полицейских стреляли, отметив, что не помнит, а материалы ходатайства не под рукой, но добавил, что эта информация следствию известна.

Он также добавил, что, по словам свидетелей, стреляли с крыльца дома подозреваемого полицейского, но из какого именно оружия, неизвестно, потому что оружие исчезло.

"Об оружии комментировать не можем, потому что еще не проведен ряд экспериментов. Это оружие сейчас где-то скрыто. Это сейчас устанавливает Государственное бюро расследований, которое выехало туда, в том числе и для проведения эксперимента с привлечением полиции. Он уже проводится, по той информации, что у меня есть. Подозреваемых могут привлекать к этим действиям, но они пока находятся в СИЗО", - сказал Щербина.

По его словам, у одного из фигурантов дела на территории его усадьбы были изъяты патроны и гильзы.

Адвокат подозреваемого Владимира Петровца Андрей Казацкий уточнил, что были изъяты гильзы, похожие на гильзы от пистолета "Флобера".

"Я знаю, какие гильзы и какие патроны были изъяты при проведении обысков. Патроны системы Флобера изъяты не были. Гильзы (которые были изъяты - ред.) похожи (на гильзы от Флобера - ред.), но немного другой калибр, немножко крупнее", - сказал Казацкий.

О других изъятых вещах он говорить отказался, сославшись на тайну досудебного расследования.

Адвокат Чичиркин отметил, что в тексте ходатайства фигурируют "гильзы, патроны .22 LR (long rifle -"длинный винтовочный"- ред.) с маркировкой 5,6 мм калибр".

"Они могут использоваться в различных видах оружия, в том числе и короткоствольном", - пояснил адвокат.

Защитник семьи пострадавших, предположил, что подозреваемые могли быть друзьями, он также отметил, что по словам свидетелей, они употребляли алкоголь.

"Из показаний свидетеля - употребляли алкогольные напитки. Это согласуется тем, что они отказались проходить освидетельствование, а также на мазки с рук относительно пороха", – сказал Щербина.

Он добавил, что его решение суда об аресте подозреваемых удовлетворяет, обжаловать его не будут.

Напомним: