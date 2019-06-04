Убийство ребенка: с полицейскими были еще двое: взрослый и несовершеннолетний
На момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица.
Об этом "Украинской правде" сообщили адвокаты подозреваемых и семьи пострадавших.
"Из материалов ходатайства известно, что с полицейскими были другие неустановленные досудебным расследованием лица", - сказал защитник подозреваемого Ивана Приходько Андрей Чичиркин.
Он уточнил, что всего на дворе, где стреляли, было четыре человека.
"Речь идет не об одном, не о двух и даже не о трех людях. Это по меньшей мере четверо (лиц, находящихся в одном дворе в момент, когда произошла трагедия - ред.), - сказал Чичиркин.
"Сейчас акцентировано внимание почему-то только на работниках полиции, при этом еще два человека, которых надо искать и так далее", – добавил он.
О том, что на территории с патрульными были другие лица рассказал и адвокат семьи пострадавших Александр Щербина.
"Это подтверждается. Материалами следствия и показаниями свидетелей. Речь о 4 человеках. Возможно, там были еще какие-то показания. Но пока - четыре человека. Имена установлены. Двое (полицейские - ред.) задержаны, один (из остальных - ред.) - несовершеннолетний, это сын одного из фигурантов, которым предъявили подозрение, еще один проходит в качестве свидетеля", – сказал Щербина.
Он не смог уточнить, чей сын был с патрульными и во дворе которого из полицейских стреляли, отметив, что не помнит, а материалы ходатайства не под рукой, но добавил, что эта информация следствию известна.
Он также добавил, что, по словам свидетелей, стреляли с крыльца дома подозреваемого полицейского, но из какого именно оружия, неизвестно, потому что оружие исчезло.
"Об оружии комментировать не можем, потому что еще не проведен ряд экспериментов. Это оружие сейчас где-то скрыто. Это сейчас устанавливает Государственное бюро расследований, которое выехало туда, в том числе и для проведения эксперимента с привлечением полиции. Он уже проводится, по той информации, что у меня есть. Подозреваемых могут привлекать к этим действиям, но они пока находятся в СИЗО", - сказал Щербина.
По его словам, у одного из фигурантов дела на территории его усадьбы были изъяты патроны и гильзы.
Адвокат подозреваемого Владимира Петровца Андрей Казацкий уточнил, что были изъяты гильзы, похожие на гильзы от пистолета "Флобера".
"Я знаю, какие гильзы и какие патроны были изъяты при проведении обысков. Патроны системы Флобера изъяты не были. Гильзы (которые были изъяты - ред.) похожи (на гильзы от Флобера - ред.), но немного другой калибр, немножко крупнее", - сказал Казацкий.
О других изъятых вещах он говорить отказался, сославшись на тайну досудебного расследования.
Адвокат Чичиркин отметил, что в тексте ходатайства фигурируют "гильзы, патроны .22 LR (long rifle -"длинный винтовочный"- ред.) с маркировкой 5,6 мм калибр".
"Они могут использоваться в различных видах оружия, в том числе и короткоствольном", - пояснил адвокат.
Защитник семьи пострадавших, предположил, что подозреваемые могли быть друзьями, он также отметил, что по словам свидетелей, они употребляли алкоголь.
"Из показаний свидетеля - употребляли алкогольные напитки. Это согласуется тем, что они отказались проходить освидетельствование, а также на мазки с рук относительно пороха", – сказал Щербина.
Он добавил, что его решение суда об аресте подозреваемых удовлетворяет, обжаловать его не будут.
Напомним:
- 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
- Сотрудники полиции сначала утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли около места своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
- Но после операции стало известно, что ребенок не падал, а у него проникающее огнестрельное ранение головы.
- После этого полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого "обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчики и банки".
- В полиции Киевской области 1 июня вечером изложили свою версию событий, якобы сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье и "случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок".
- По данным прокуратуры, сотрудники патрульной полиции 31 мая во время отдыха употребляли спиртные напитки, а потом решили развлечься, постреляв из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах в месте, где могли находиться люди.
- Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, причиненном по предварительному сговору группой лиц.
- Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
- 3 июня раненый патрульными 5-летний мальчик умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- В тот же вечер под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили мальчика.
- Из-за убийства мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей, а глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.
- Фракции "Самопомич" и "Батькивщина" требуют вызвать в Верховную Раду глава Министерства внутренних дел Арсена Авакова, председателя Нацполиции Сергея Князева и председателя Госбюро расследований Романа Трубу относительно расследования убийства 5-летнего мальчика патрульными.
- Как сообщили в прокуратуре во вторник, действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, переквалифицировали на умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору. Им грозит наказание вплотьдо пожизненного заключения.
- 4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовална 60 дней без права внесения залога патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
- Прокуроры утверждают, что выстрел именно Приходько стал причиной гибели ребенка.
- Такую же меру пресечения суд избрал и для второго подозреваемого Владимира Петровца.