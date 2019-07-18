Суд решил пустить Онищенко на выборы, потому что он "учился в конной школе"
Источник: "Слидство.Инфо"
Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в Верховную Раду депутата-беглеца Александра Онищенко.
Из решения суда: "Согласно письму ООО "Конюшня Бутенко О.", последняя направила Онищенко за границу на учебу в Школу верховой езды "Средиземный конный тур Олива Нова" (Испания). Согласно справке от 5 июля 2019 года, Онищенко Александр Романович в период с 1 июня 2016 по настоящее время проходил и проходит обучение".
"Признать противоправным и отменить постановление Центральной избирательной комиссии... которым отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко Александра Романовича".
"Обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидата в народные депутаты Украины Онищенко Александра Романовича".
Детали: Таким образом, суд отменил свое решение от 1 июля, которым отказал Онищенко в удовлетворении иска.
Основанием для допуска депутата-беглеца к выборам стало то, что он якобы учился верховой езде в Испании.
Это признали достаточным доказательством того, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам.
Суд обязал ЦИК внести его в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе на Киевщине.
Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование.
У ЦИК два дня, чтобы обжаловать его в Верховный суд.
"Украинская правда" обратилась за комментарием к ЦИК, Онищенко и его адвокату. В пресс-службе Центризбиркома пока не смогли сообщить, обжалуют ли решение суда. Сам нардеп отказался комментировать, его представитель пообещал объяснить решение позже.
Что было раньше: 5 июля Верховный Суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную Раду.
История вопроса:
- Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
- Нардеп Александр Онищенко, бежавший из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
- 15 июня ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.
- Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом.
- Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
- В свою очередь министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что Минмолодежи и спорта Украины с августа 2016 года и по настоящее время не направляло и не финансировало участие беглого нардепа Александра Онищенко в международных соревнованиях и он не входит в основной или резервный состав Национальной сборной команды Украины по конному спорту.
- 25 июня ЦИК повторно отказала Онищенко.
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