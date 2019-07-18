Суд решил пустить Онищенко на выборы, потому что он "учился в конной школе"

Источник: "Слидство.Инфо"

Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в Верховную Раду депутата-беглеца Александра Онищенко.

Из решения суда: "Согласно письму ООО "Конюшня Бутенко О.", последняя направила Онищенко за границу на учебу в Школу верховой езды "Средиземный конный тур Олива Нова" (Испания). Согласно справке от 5 июля 2019 года, Онищенко Александр Романович в период с 1 июня 2016 по настоящее время проходил и проходит обучение".

"Признать противоправным и отменить постановление Центральной избирательной комиссии... которым отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко Александра Романовича".

"Обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидата в народные депутаты Украины Онищенко Александра Романовича".

Детали: Таким образом, суд отменил свое решение от 1 июля, которым отказал Онищенко в удовлетворении иска.

Основанием для допуска депутата-беглеца к выборам стало то, что он якобы учился верховой езде в Испании.

Это признали достаточным доказательством того, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам.

Суд обязал ЦИК внести его в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе на Киевщине.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование.

У ЦИК два дня, чтобы обжаловать его в Верховный суд.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к ЦИК, Онищенко и его адвокату. В пресс-службе Центризбиркома пока не смогли сообщить, обжалуют ли решение суда. Сам нардеп отказался комментировать, его представитель пообещал объяснить решение позже.

Что было раньше: 5 июля Верховный Суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную Раду.

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