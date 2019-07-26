Кличко несколько раз встречался с Зеленским и Богданом из-за своего увольнения

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Пятница, 26 июля 2019, 12:37

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имел несколько встреч с президентом Владимиром Зеленским и председателем офиса главы государства Андреем Богданом относительно устранения его от руководства Киевской городской госадминистрации и пообещал обратиться в суд.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу.

На вопрос журналистов, обращался ли к нему президент относительно его добровольного ухода от власти, Кличко ответил: "У нас было несколько встреч с главой офиса президента с Андреем Богданом и две встречи с президентом Зеленским, где были озвучены ряд вызовов, которые стоят не только перед Киевом, но и перед Украиной".

Также на вопрос, будет ли он инициировать досрочные местные выборы в столице в случае отстранения его от должности, мэр Киева отметил, что будет отстаивать интересы киевлян.

"Буду отстаивать интересы киевлян, не свои интересы. Мы говорим о возможности выбирать власть, людей, которые несут ответственность перед обществом. То, что сейчас пытаются сделать, нет ни в одном европейском городе", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что если у кого-то есть намерения быть председателем КГГА - это можно сделать через выборы.

По его словам, следующие выборы мэра Киева по Конституции должны состояться осенью 2020 года, поэтому в случае нарушения этой процедуры, он будет обращаться в суды для соблюдению норм закона.

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Напомним:

  • 24 июля президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
  • Мэр Киева Виталий Кличко встречался с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.
  • В партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: гендиректора холдинга "1+1 media", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, Александра Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова - №22 в избирательном списке.
  • 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
  • О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

Яна Миланова, УП

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Темы: Кличко Киев Зеленский Богдан


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