Кличко кілька разів зустрічався з Зеленським і Богданом щодо свого звільнення

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що мав кілька зустрічей з президентом Володимиром Зеленським та головою офісу глави держави Андрієм Богданом щодо усунення його від керівництва Київської міської держадміністрації і пообіцяв звернутися в суд.

Про це він сказав на брифінгу у п'ятницю.

На питання журналістів, чи звертався до нього президент щодо його добровільного відходу від влади, Кличко відповів: "У нас було кілька зустрічей з головою офісу президента з Андрієм Богданом і дві зустрічі з президентом Зеленським, де були озвучені ряд викликів, які стоять не тільки перед Києвом, але і перед Україною".

Також на питання, чи буде він ініціювати дострокові місцеві вибори у столиці у разі усунення його з посади, мер Києва зазначив, що буде відстоювати інтереси киян.

"Буду відстоювати інтереси киян, не свої інтереси. Ми говоримо про можливість обирати владу, людей, які несуть відповідальність перед громадою. Те, що зараз намагаються зробити, немає у жодному європейському місті", - наголосив Кличко.

Він додав, що якщо є у когось є наміри бути головою КМДА - це можна зробити через вибори.

За його словами, наступні вибори мера Києва за Конституцією мають відбутися восени 2020 року, тож у разі порушення цієї процедури, він буде звертатися до судів щодо дотримання норм закону.

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