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Кличко кілька разів зустрічався з Зеленським і Богданом щодо свого звільнення

П'ятниця, 26 липня 2019, 12:37

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що мав кілька зустрічей з президентом Володимиром Зеленським та головою офісу глави держави Андрієм Богданом щодо усунення його від керівництва Київської міської держадміністрації і пообіцяв звернутися в суд.

Про це він сказав на брифінгу у п'ятницю.

На питання журналістів, чи звертався до нього президент щодо його добровільного відходу від влади, Кличко відповів: "У нас було кілька зустрічей з головою офісу президента з Андрієм Богданом і дві зустрічі з президентом Зеленським, де були озвучені ряд викликів, які стоять не тільки перед Києвом, але і перед Україною".

Також на питання, чи буде він ініціювати дострокові місцеві  вибори у столиці у разі усунення його з посади, мер Києва зазначив, що буде відстоювати інтереси киян.

"Буду відстоювати інтереси киян, не свої інтереси. Ми говоримо про можливість обирати владу, людей, які несуть відповідальність перед громадою. Те, що зараз намагаються зробити, немає у жодному європейському місті", - наголосив Кличко. 

Він додав, що якщо є у когось є наміри бути головою КМДА - це можна зробити через вибори. 

За його словами, наступні вибори  мера Києва за Конституцією мають відбутися восени 2020 року, тож у разі порушення цієї процедури, він буде звертатися до судів щодо дотримання норм закону.

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Нагадаємо: 

  • 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
  • Міський голова Києва Віталій Кличко зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника Київської міської державної адміністрації.
  • У партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: гендиректора холдингу "1+1 media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський, Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова - №22 у виборчому списку. 
  • 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
  • Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївЗеленськийБогдан
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