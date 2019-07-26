Капитан задержанного СБУ российского танкера рассказал свою версию событий

Источник: российский "Интерфакс"

Члены экипажа российского танкера Neyma, ранее задержанного сотрудниками Службы безопасности и военной прокуратуры в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева.

Прямая речь капитана судна Ильи Дробязко по прибытии в Москву: "Перед заходом в порт все формальности были соблюдены - мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия".

Детали: Капитан российского танкера утверждает, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя консульства РФ.

Он также заверил, что представители украинской прокуратуры разъяснили права и обязанности членам экипажа с учетом украинского законодательства при этом каких-либо конфликтов не возникало, россиянам разрешили связаться с родными.

Дробязко отметил, что команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Капитан заявил, что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по "Керченскому делу", а также считает, что не нарушал ни украинских, ни российских законов.

Что было ранее: 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер"NEYMA". СБУ не сообщила, сколько членов экипажа находилось на борту танкера и что с ними будет дальше.

Однако вскоре экипаж российского танкера отпустили домой. Впоследствии СМИ сообщили, что российские моряки на автобусе пересекли границу Украины с Молдовой и направляются в аэропорт Кишинева.

В СБУ заявили, что российский экипаж задержанного в Украине танкера Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушил норм Морского права и законов Украины.

Знать больше: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

История вопроса: