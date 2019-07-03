Погода в некоторых регионах Украины ухудшится

1117 просмотров
Среда, 3 июля 2019, 11:05

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, днем 3 июля в южной части страны, Карпатах, ночью также и в восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве зафиксировали ночной температурный рекорд 2 июля 2019, 15:07
Жара в Украине спадет 2 июля 2019, 11:46
На Киев надвигается гроза 2 июля 2019, 10:57
Все новости
Главные новости
Смерть 3-летней девочки: под подозрением оказались полицейские
Аваков написал ЦИК письмо: Клюев не жил в Украине с 2014-го
Канада добавила Украину в список для закупки канадского оружия
В РФ окончательные обвинения выдвинули уже 13 украинским морякам - адвокат
Все новости
мода

О чем говорит стиль Елены Зеленской

Культура

История украинца и самого быстрого пианиста мира

исследование

Характер собак может меняться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів