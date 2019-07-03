Погода в некоторых регионах Украины ухудшится
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Среда, 3 июля 2019, 11:05
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, днем 3 июля в южной части страны, Карпатах, ночью также и в восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
Украинская правда
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