Погода в некоторых регионах Украины ухудшится

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, днем 3 июля в южной части страны, Карпатах, ночью также и в восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.