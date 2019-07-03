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Падение самолета на Харьковщине: опубликованы фото с места катастрофы

Среда, 3 июля 2019, 15:05

Из-за падения учебного самолета в Харьковской области Государственное бюро расследований открыло дело по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что по предварительной информации, 2 июля, во время выполнения учебно-тренировочного полета курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, в самолете Л-39 сработал датчик "пожар".

 
фото ГБР

Сообщается, что по команде руководителя полетов, курсант покинул самолет и приземлился с помощью парашюта.

 
фото ГБР
 
фото ГБР

"Телесные повреждения курсант не получил, а самолет упал на землю возле одного из сел Двуречанского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

 
фото ГБР

Сейчас следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).

Напомним:

  • 2 июля во время тренировочного полета курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба произошла авария, в результате которой пилот катапультировался и самолет потерял управление.

Украинская правда
Темы: ГБРХарьковская областьавиакатастрофы
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