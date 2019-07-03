Падение самолета на Харьковщине: опубликованы фото с места катастрофы

1950 просмотров
Среда, 3 июля 2019, 15:05

Из-за падения учебного самолета в Харьковской области Государственное бюро расследований открыло дело по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что по предварительной информации, 2 июля, во время выполнения учебно-тренировочного полета курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, в самолете Л-39 сработал датчик "пожар".

 
фото ГБР

Сообщается, что по команде руководителя полетов, курсант покинул самолет и приземлился с помощью парашюта.

 
фото ГБР
 
фото ГБР

"Телесные повреждения курсант не получил, а самолет упал на землю возле одного из сел Двуречанского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

 
фото ГБР

Сейчас следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).

Напомним:

  • 2 июля во время тренировочного полета курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба произошла авария, в результате которой пилот катапультировался и самолет потерял управление.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ГБР Харьковская область авиа катастрофы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Командир взвода Нацгвардии избил солдата до разрыва селезенки - ГБР 2 июля 2019, 13:02
ГБР проверяет, как задержанный в наручниках мог застрелиться в отделении полиции 29 июня 2019, 16:12
Директор ГБР во время Революции решения местных советов в пользу Евромайдана оспаривал в суде 27 июня 2019, 21:48
Все новости
Главные новости
Смерть соратника Гриценко: суд арестовал подозреваемого полицейского
В Верховном суде заявили, что не заставляли ЦИК регистрировать Клюева и Шария
Украинцы выбрали самую необходимую реформу
Смерть 3-летней девочки: под подозрением оказались полицейские
Все новости
тест

Боитесь отравиться летом? Проверьте, насколько вы рискуете

социум

Первый в Украине театр для младенцев: как посетить и поддержать

мнение

Как связано дыхание через нос с работой мозга

Поиск по сайту
Архив
Весь архів