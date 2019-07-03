Мужчина поджег девушку в Запорожье: ожоги – 90% тела

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Среда, 3 июля 2019, 15:32

В Запорожье мужчина облил сожительницу горючим веществом и поджег.

Об этом в среду сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Во время внезапной ссоры злоумышленник облил свою сожительницу горючим веществом и поджег ее... Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Указывается, что инцидент произошел 2 июля днем.

Девушку 1997 года рождения доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы. Полиция установила, что мужчина 1990 года рождения во время внезапной ссоры облил потерпевшую горючим веществом и поджег ее.

Мужчину задержали и направили в изолятор временного содержания.

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Темы: криминал Запорожье


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