Мужчина поджег девушку в Запорожье: ожоги – 90% тела
Среда, 3 июля 2019, 15:32
В Запорожье мужчина облил сожительницу горючим веществом и поджег.
Об этом в среду сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
"Во время внезапной ссоры злоумышленник облил свою сожительницу горючим веществом и поджег ее... Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Указывается, что инцидент произошел 2 июля днем.
Девушку 1997 года рождения доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы. Полиция установила, что мужчина 1990 года рождения во время внезапной ссоры облил потерпевшую горючим веществом и поджег ее.
Мужчину задержали и направили в изолятор временного содержания.