Мужчина поджег девушку в Запорожье: ожоги – 90% тела

В Запорожье мужчина облил сожительницу горючим веществом и поджег.

Об этом в среду сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Во время внезапной ссоры злоумышленник облил свою сожительницу горючим веществом и поджег ее... Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Указывается, что инцидент произошел 2 июля днем.

Девушку 1997 года рождения доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы. Полиция установила, что мужчина 1990 года рождения во время внезапной ссоры облил потерпевшую горючим веществом и поджег ее.

Мужчину задержали и направили в изолятор временного содержания.