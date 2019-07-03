Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчина поджег девушку в Запорожье: ожоги – 90% тела

Среда, 3 июля 2019, 15:32

В Запорожье мужчина облил сожительницу горючим веществом и поджег.

Об этом в среду сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Во время внезапной ссоры злоумышленник облил свою сожительницу горючим веществом и поджег ее... Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Указывается, что инцидент произошел 2 июля днем.

Девушку 1997 года рождения доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы. Полиция установила, что мужчина 1990 года рождения во время внезапной ссоры облил потерпевшую горючим веществом и поджег ее.

Мужчину задержали и направили в изолятор временного содержания.

Темы: криминалЗапорожье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
криминал
В Одесской области браконьеры убили краснокнижную белугу весом 124 кг
Пицца помогла арестовать серийного убийцу спустя десятилетия после совершения преступления в США
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: