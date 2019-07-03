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СБУ сообщила ЦИК, сколько лет Шария и Клюева не было в Украине

Среда, 3 июля 2019, 22:07
СБУ сообщила ЦИК, сколько лет Шария и Клюева не было в Украине

Бывший глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев и блогер Анатолий Шарий не находились в Украине последние 5 лет.

Такой вывод сделала Служба безопасности Украины в документе, обнародованном на официальном сайте СБУ.

Материалы уже направлены в Центральную избирательную комиссию.

Согласно документам, Шарий не был в Украине с января 2012-го, Клюев - с 2014 года.

"Гражданин Шарий А.А. выехал за пределы страны 24.01.2012 года через пункт пропуска "Зерновое" (Сумская обл.) поездом Ковель-Москва и после этого на территорию Украины не въезжал", - говорится в сообщении.

 

"Клюев с 2014 года на территории Украины не находился, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал", - подытожили в службе относительно Клюева.

 

И.о. председателя СБУ Иван Баканов инициировал проверку иноформации относительно пребывания Клюева и Шария на территории Украины в течение последних пяти лет в ответ на запрос председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Напомним:

  • ЦВК зарегистрировала кандидатами в народные депутаты на выборы 21 июля Клюева и Шария, а также бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.
  • 2 июля на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция протеста против допуска Клюева и Шария к выборам.
  • Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании Клюева и Шария на территории Украины, чтобы ЦИК отменила их регистрацию.
  • Отметим, что Шарию сначала отказали в регистрации, но Шестой апелляционный административный суд 26 июня обязал ЦИК зарегистрировать Шария, а Верховный суд 30 июня обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Клюева и Шария.
  • 8 июня 2012 года Шарий попросил убежище и получил 5-летний статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. По состоянию на 2013 год в отношении него в Украине было возбуждено два уголовных дела – за хулиганство и ложные обвинения. 
  • В апреле 2019 года Шевченковский райсуд Киева отменил арест и розыск Шария по одному из дел.
  • По имеющимся данным, по Клюеву следствие имеет разрешение на задержание с целью привода.

Украинская правда

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Темы: виборыЦИКСБУКлюев
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