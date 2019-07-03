СБУ сообщила ЦИК, сколько лет Шария и Клюева не было в Украине

Бывший глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев и блогер Анатолий Шарий не находились в Украине последние 5 лет.

Такой вывод сделала Служба безопасности Украины в документе, обнародованном на официальном сайте СБУ.

Материалы уже направлены в Центральную избирательную комиссию.

"Гражданин Шарий А.А. выехал за пределы страны 24.01.2012 года через пункт пропуска "Зерновое" (Сумская обл.) поездом Ковель-Москва и после этого на территорию Украины не въезжал", - говорится в сообщении.

"Клюев с 2014 года на территории Украины не находился, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал", - подытожили в службе относительно Клюева.

Как сообщалось ранее, и.о. главы СБУ Иван Баканов 3 июля собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании Клюева и Шария на территории Украины в течение последних пяти лет.

Пообещал в тот же день сообщить ЦИК о результатах.

Ранее сообщалось, что члены Центризбиркома пересмотрят решение о регистрации Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты, если получат от правоохранительных органов дополнительные доказательства того, что последние 5 лет они не пребывали в Украине.

Напомним: