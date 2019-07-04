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У Авакова в Канаде спросили, кто заказал Гандзюк

Четверг, 4 июля 2019, 07:39

Активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время  Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Канаде.

Об этом сообщила председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в Facebook.

"Устроили Авакову теплый прием в Канаде. Кто заказал Катю Гандзюк?", - написала она.

Активисты подняли плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?", Когда на сцене мероприятия находился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Сам Аваков на своей странице в Twitter сообщил, что встречался с министром обороны Канады, с которым обсудил взаимодействие ВСУ, НГУ с канадскими вооруженными силами и закупку новой техники.

"Вместе с тем, вопросы безопасности это не только линия разграничения, а и общественные настрои.Механизм демократических выборов является ключевым", - написал он.

Позже в ответ на акцию Аваков заявил, что в деле об убийстве Гандзюк могут быть новые сообщения о подозрении.

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой.Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.  
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.
  • Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Темы: Аваковнападение на ГандзюкКанада
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