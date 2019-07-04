У Авакова в Канаде спросили, кто заказал Гандзюк
Активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Канаде.
Об этом сообщила председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в Facebook.
"Устроили Авакову теплый прием в Канаде. Кто заказал Катю Гандзюк?", - написала она.
Активисты подняли плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?", Когда на сцене мероприятия находился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Сам Аваков на своей странице в Twitter сообщил, что встречался с министром обороны Канады, с которым обсудил взаимодействие ВСУ, НГУ с канадскими вооруженными силами и закупку новой техники.
"Вместе с тем, вопросы безопасности это не только линия разграничения, а и общественные настрои.Механизм демократических выборов является ключевым", - написал он.
З міністром оборони Канади @HarjitSajjan обговорили взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 липня 2019 р.
Водночас,питання безпеки-це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої.Механізм демократичних виборів є ключовим! pic.twitter.com/w1oABS8Y5K
Позже в ответ на акцию Аваков заявил, что в деле об убийстве Гандзюк могут быть новые сообщения о подозрении.
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой.Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.
- Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.