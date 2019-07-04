У Авакова в Канаде спросили, кто заказал Гандзюк

Активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Канаде.

Об этом сообщила председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в Facebook.

"Устроили Авакову теплый прием в Канаде. Кто заказал Катю Гандзюк?", - написала она.

Активисты подняли плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?", Когда на сцене мероприятия находился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Сам Аваков на своей странице в Twitter сообщил, что встречался с министром обороны Канады, с которым обсудил взаимодействие ВСУ, НГУ с канадскими вооруженными силами и закупку новой техники.

"Вместе с тем, вопросы безопасности это не только линия разграничения, а и общественные настрои.Механизм демократических выборов является ключевым", - написал он.

З міністром оборони Канади @HarjitSajjan обговорили взаємодію ЗСУ, НГУ з канадськими збройними силами та закупівлю новітньої техніки.



Водночас,питання безпеки-це не лише лінія розмежування, а і суспільні настрої.Механізм демократичних виборів є ключовим! pic.twitter.com/w1oABS8Y5K — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 липня 2019 р.

Позже в ответ на акцию Аваков заявил, что в деле об убийстве Гандзюк могут быть новые сообщения о подозрении.

Напомним: