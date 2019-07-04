Аваков намекнул на новые подозрения в деле Гандзюк

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Четверг, 4 июля 2019, 11:02

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут быть новые сообщения о подозрении.

Так он ответил на акцию в Канаде, где активисты подняли плакаты "Кто заказал Гандзюк?", сообщает пресс-служба МВД.

"Вы верно сказали о корнях этого убийства – масштабная системная коррупция в руководстве Херсонской области. В МВД не идет сейчас следствие, но вы знаете, что сейчас есть подозрения у двух людей по заказу этого убийства. Это председатель областного совета и один из помощников народного депутата", - сказал Аваков.

Он напомнил, что также разыскивают еще одного человека, который скрывается в ЕС.

"И то, что мне известно, – это не последнее подозрение в этом деле", - сказал Аваков.

Глава МВД также отметил, что 3-6 лет заключения, которые суд дал пяти обвиняемым в нападении на Гандзюк, – это малые сроки.

"Им избрано, если не ошибаюсь, 6 лет содержания. Это, мягко говоря, на наш взгляд, недостаточно. Это демотивация и полицейских, и следователей, и общества. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Этого баланса сейчас, в хорошем смысле, нет", - сказал Аваков.

При этом он добавил, что Украина имеет лучшие показатели по количеству убийств, нападений на людей или угонов автомобилей, чем, например, в США, и это происходит благодаря ежедневной работе полиции.

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.  
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.
  • В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года суд вынесприговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.
  • Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк Аваков


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