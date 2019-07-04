Война на востоке: 29 обстрелов, боевики применяют артиллерию, есть раненые

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- дважды у Опытного - из ручного противотанкового гранатомета;

- два раза неподалеку Марьинки - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета;

- дважды окраины Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- два раза в районе населенного пункта Лебединский - из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета;

- окрестности Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз:

- пять раз вблизи Зайцевого - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- у Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды окраины Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- два раза вблизи Южного - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Попасная- из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;

- окрестности Майорского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- дважды у Новгородского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. Военные отмечают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 3 июля один оккупант уничтожен и семеро получили ранения.

С начала текущих суток, 4 июля, враг 8 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Опытное - из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- окрестности Лебединского - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

- недалеко от населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 120 мм;

- три раза вблизи Новотошковское - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм и станковой противотанкового гранатомета;

- окрестности Крымского - из миномета калибра 82 мм;

- в районе населенного пункта Луганское - из миномета калибра 120 мм.

В штабе подчеркнули, что Объединенные силы контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.