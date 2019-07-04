Приговор Труханову будут читать несколько дней: только суд начал, его "заминировали"

Малиновский районный суд Одессы, который в четверг начал оглашать приговор Одесскоу городскоу голове Геннадию Труханову и другим фигурантам его дела, объявил перерыв из-за сообщения о заминировании.

Об этом во время заседания сообщил председательствующий судья.

Впервые о возможном минировании стало известно около 12:20, однако тогда из-за отсутствия официального сообщения судьи продолжили читать приговор.

Примерно через 5 минут судьям опять сообщили об инциденте и председательствующий Сергей Черевко все же объявил перерыв.

"Есть соответствующие нормы, правила, мы не можем их нарушать... Я вынужден объявить перерыв в связи с сообщением о минировании", – сказал Черевко.

Он заверил, что "суд со своей стороны сделает все, чтобы как можно быстрее продолжить объявления".

Участников просят вернуться, как только суд официально сообщит в сети о разминировании.

Кроме того, Черевко отметил, что по подсчетам судей, чтение приговора займет около 25 часов.

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Напомним: