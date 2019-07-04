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Приговор Труханову будут читать несколько дней: только суд начал, его "заминировали"

Четверг, 4 июля 2019, 12:37

Малиновский районный суд Одессы, который в четверг начал оглашать приговор Одесскоу городскоу голове Геннадию Труханову и другим фигурантам его дела, объявил перерыв из-за сообщения о заминировании.

Об этом во время заседания сообщил председательствующий судья.

Впервые о возможном минировании стало известно около 12:20, однако тогда из-за отсутствия официального сообщения судьи продолжили читать приговор.

Примерно через 5 минут судьям опять сообщили об инциденте и председательствующий Сергей Черевко все же объявил перерыв.

"Есть соответствующие нормы, правила, мы не можем их нарушать... Я вынужден объявить перерыв в связи с сообщением о минировании", – сказал Черевко.

Он заверил, что "суд со своей стороны сделает все, чтобы как можно быстрее продолжить объявления".

Участников просят вернуться, как только суд официально сообщит в сети о разминировании.

Кроме того, Черевко отметил, что по подсчетам судей, чтение приговора займет около 25 часов.

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Круговая порука по-одесски. Как и за что судили Труханова

Что известно о новом руководстве Антикоррупционного суда и когда он наконец заработает

Напомним:

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" заявляли, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
  • 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила Труханову новое обвинение и будет просить суд уменьшить сумму ущерба, якобы, чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд.
  • 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову.
  • После этого прокуроры 4 раза не являлись на назначенные судебные заседания.
  • Новый Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября 2019 года.
  • 27 мая САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановсудОдесса
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