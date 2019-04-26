Заседание по "делу Труханова" перенесли в четвертый раз

Малиновский райсуд Одессы 26 апреля перенес рассмотрение дела о покупке Одесской мэрией здания "Краян" по завышенной цене из-за неявки прокуроров САП.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Учитывая неявку представителей стороны обвинения – прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры – судебная коллегия решила отложить рассмотрение уголовного производства", - заявил председательствующий судья Сергей Черевко.

Следующее заседание состоится 3 мая.

Отмечается, что в пятницу на судебное заседание прибыли восемь обвиняемых и их адвокаты.

Также сообщается, что накануне коллегия судей, которая рассматривает дело Труханова, признала нарушением неявку 22 апреля в суда прокуроров САП Максима Кравченко и Валентина Мусияки.

Черевко даже объявил о намерении судебной коллегии направить предложение в адрес квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о принятии мер реагирования.

В свою очередь заместитель руководителя САП Владимир Кривенко пояснил в письме Малиновскому суду, что представители стороны обвинения не явились на заседания 24 апреля по уважительной причине.

В частности, из-за того, что руководитель САП пока не согласовал скорректированный обвинительный акт.

Кривенко просил отложить заседание и дождаться нового обвинительного акта.

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Круговая порука по-одесски. Как и за что судили Труханова

Напомним: