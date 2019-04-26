Заседание по "делу Труханова" перенесли в четвертый раз

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Пятница, 26 апреля 2019, 15:45

Малиновский райсуд Одессы 26 апреля перенес рассмотрение дела о покупке Одесской мэрией здания "Краян" по завышенной цене из-за неявки прокуроров САП.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Учитывая неявку представителей стороны обвинения – прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры – судебная коллегия решила отложить рассмотрение уголовного производства", - заявил председательствующий судья Сергей Черевко.

Следующее заседание состоится 3 мая.

Отмечается, что в пятницу на судебное заседание прибыли восемь обвиняемых и их адвокаты.

Также сообщается, что накануне коллегия судей, которая рассматривает дело Труханова, признала нарушением неявку 22 апреля в суда прокуроров САП Максима Кравченко и Валентина Мусияки.

Черевко даже объявил о намерении судебной коллегии направить предложение в адрес квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о принятии мер реагирования.

В свою очередь заместитель руководителя САП Владимир Кривенко пояснил в письме Малиновскому суду, что представители стороны обвинения не явились на заседания 24 апреля по уважительной причине.

В частности, из-за того, что руководитель САП пока не согласовал скорректированный обвинительный акт.

Кривенко просил отложить заседание и дождаться нового обвинительного акта.

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Напомним:

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • В начале октября 2018 года дело Труханова передали в суд Одессы.
  • САП просила направить дело на рассмотрение в Киев, однако Верховный суд отказал, и в ноябре 2018 года Труханова начали судить в Одессе.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" считают, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
  • В феврале 2019 года стало известно, что Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспортгражданина РФ.
  • Согласно журналистским расследованиям, именно на российский паспорт Труханов записал оффшорный строительный бизнес.
  • 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд уменьшить сумму ущерба в деле городского главы Одессы Геннадия Труханова, "чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд".
  • 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову.

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Темы: Труханов Одесса суд
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