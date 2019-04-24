Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подготовили новое обвинение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий сообщил на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, посвященном достижениям 4 лет работы Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры.

Директор НАБУ Артем Сытник в своей речи отметил: "У нас есть только одно дело, которое двигалось очень быстро (в суде), – дело по мэру Одессы. Там был очень быстрый темп рассмотрения".

"У нас была информация, что была попытка успеть вынести решение именно в Малиновском суде Одессы, а не в Антикоррупционном суде", – пояснил он.

В свою очередь, руководитель САП подтвердил: "Дело Труханова действительно очень быстро слушается, просто молниеносно. Прокуроры не успевают за такой скоростью, поскольку возникла необходимость в изменении обвинения".

"Я как руководитель САП должен его согласовать – я буду согласовывать столько времени, сколько нужно, чтобы изучить новое обвинение, которое насчитывает 400 страниц. И публичные заявления стороны защиты, что "мы идем пикетировать САП, чтобы ускорить", – остаются публичными заявлениями", – сказал Холодницкий.

"Я должен уделить должное внимание, чтобы изучить, прочитать. Я думаю, что в ближайшее время – после выхода из моего отпуска ближайшего – мы обязательно согласуем", – заявил он.

"Но это дело должно быть рассмотрено в Антикоррупционном суде. Потому что мы видим, что по многим делам. Которые в судах, есть попытка уже их рассмотреть...", – добавил Холодницкий.