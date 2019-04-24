Труханову есть новое обвинение, но дело должен рассматривать ВАС – Холодницкий
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подготовили новое обвинение мэру Одессы Геннадию Труханову.
Об этом руководитель САП Назар Холодницкий сообщил на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, посвященном достижениям 4 лет работы Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры.
Директор НАБУ Артем Сытник в своей речи отметил: "У нас есть только одно дело, которое двигалось очень быстро (в суде), – дело по мэру Одессы. Там был очень быстрый темп рассмотрения".
"У нас была информация, что была попытка успеть вынести решение именно в Малиновском суде Одессы, а не в Антикоррупционном суде", – пояснил он.
В свою очередь, руководитель САП подтвердил: "Дело Труханова действительно очень быстро слушается, просто молниеносно. Прокуроры не успевают за такой скоростью, поскольку возникла необходимость в изменении обвинения".
"Я как руководитель САП должен его согласовать – я буду согласовывать столько времени, сколько нужно, чтобы изучить новое обвинение, которое насчитывает 400 страниц. И публичные заявления стороны защиты, что "мы идем пикетировать САП, чтобы ускорить", – остаются публичными заявлениями", – сказал Холодницкий.
"Я должен уделить должное внимание, чтобы изучить, прочитать. Я думаю, что в ближайшее время – после выхода из моего отпуска ближайшего – мы обязательно согласуем", – заявил он.
"Но это дело должно быть рассмотрено в Антикоррупционном суде. Потому что мы видим, что по многим делам. Которые в судах, есть попытка уже их рассмотреть...", – добавил Холодницкий.
Ранее источник в САП сообщал "Украинской правде", что Антикоррупционная прокуратура будет просить суд уменьшить сумму ущерба по делу Труханова, чтобы передать его уже Высшему антикоррупционному суду, который формируется.
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Круговая порука по-одесски. Как и за что судили Труханова
Напомним:
- Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении завладели 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- В начале октября 2018 года дело Труханова передали в суд Одессы.
- САП просила направить дело на рассмотрение в Киев, однако Верховный суд отказал, и в ноябре 2018 года Труханова начали судить в Одессе.
- Активисты "Центра противодействия коррупции" считают, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
- В феврале 2019 года стало известно, что Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.
- Согласно журналистскими расследованиями, именно на российский паспорт Труханов записал оффшорный строительный бизнес.