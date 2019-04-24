Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Труханову есть новое обвинение, но дело должен рассматривать ВАС – Холодницкий

Среда, 24 апреля 2019, 16:01

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подготовили новое обвинение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий сообщил на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, посвященном достижениям 4 лет работы Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры.

Директор НАБУ Артем Сытник в своей речи отметил: "У нас есть только одно дело, которое двигалось очень быстро (в суде), – дело по мэру Одессы. Там был очень быстрый темп рассмотрения".

"У нас была информация, что была попытка успеть вынести решение именно в Малиновском суде Одессы, а не в Антикоррупционном суде", – пояснил он.

В свою очередь, руководитель САП подтвердил: "Дело Труханова действительно очень быстро слушается, просто молниеносно. Прокуроры не успевают за такой скоростью, поскольку возникла необходимость в изменении обвинения".

"Я как руководитель САП должен его согласовать – я буду согласовывать столько времени, сколько нужно, чтобы изучить новое обвинение, которое насчитывает 400 страниц. И публичные заявления стороны защиты, что "мы идем пикетировать САП, чтобы ускорить", – остаются публичными заявлениями", – сказал Холодницкий.

"Я должен уделить должное внимание, чтобы изучить, прочитать. Я думаю, что в ближайшее время – после выхода из моего отпуска ближайшего – мы обязательно согласуем", – заявил он.

"Но это дело должно быть рассмотрено в Антикоррупционном суде. Потому что мы видим, что по многим делам. Которые в судах, есть попытка уже их рассмотреть...", – добавил Холодницкий.

Ранее источник в САП сообщал "Украинской правде", что Антикоррупционная прокуратура будет просить суд уменьшить сумму ущерба по делу Труханова, чтобы передать его уже Высшему антикоррупционному суду, который формируется.

Читайте также:  Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Круговая порука по-одесски. Как и за что судили Труханова

Напомним:

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении завладели 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • В начале октября 2018 года дело Труханова передали в суд Одессы.
  • САП просила направить дело на рассмотрение в Киев, однако Верховный суд отказал, и в ноябре 2018 года Труханова начали судить в Одессе.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" считают, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
  • В феврале 2019 года стало известно, что Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.
  • Согласно журналистскими расследованиями, именно на российский паспорт Труханов записал оффшорный строительный бизнес.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный судНАБУОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Труханов
Труханов вышел из СИЗО: внесли залог
Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается
Дело "Краяна": заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона
Последние новости
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
Все новости...
Реклама: