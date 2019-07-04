"Слуга народа" открыла сайт для общения с кандидатами и собирает персональные данные

Партия "Слуга народа" запустила онлайн-сервис, с помощью которого украинцы могут общаться с кандидатами-мажоритарщиками и информировать их о проблемах в округах, где они выдвигаются.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте партии, оставить свой номер телефона для обратной связи, выбрать нужный округ и подать обращение. К заявке можно присоединить фотографии.

"Сервис для общения с кандидатами был создан для налаживания прямой и беспрепятственной коммуникации граждан с претендентами на депутатский мандат. Все заявки попадают к кандидатам напрямую", - говорится в сообщении.

По словам руководителя избирательного штаба партии Александра Корниенко, таким образом они смогут узнать обо всех проблемах и собрать информацию в каждом округе, "чтобы каждый кандидат мог сформировать четкий план действий для решения этих проблем".

Сейчас работает веб-версия сервиса. Сообщается, что мобильное приложение будет доступно в ближайшее время в AppStore и Google Play.

Стоит отметить, что сервис просит указать ряд персональных данных: ФИО, номер телефона и адрес проживания.

При этом, регистрируясь, пользователи автоматически дают согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных третьим лицам.

"Мы можем передавать адреса электронной почты и номера мобильных телефонов третьей стороне с целью распространения сообщений информационного характера, путем использования средств телефонной и электронной связи, служб коротких сообщений (SMS, MMS, Viber, Telegram и другие)", - говорится в разделе "Политика конфиденциальности".

Также сообщается, что пользователь в любое время может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив запрос в партию с просьбой удалить его учетную запись.

Сейчас на сайте уже зарегистрировалось более 3,5 тысячи пользователей, они подали более тысячи заявок.