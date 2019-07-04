"Слуга народу" відкрила сайт для спілкування з кандидатами і збирає персональні дані

Партія "Слуга народу" запустила онлайн-сервіс, за допомогою якого українці можуть спілкуватися з кандидатами-мажоритарниками та інформувати їх про проблеми в округах, де вони висуваються.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Щоб скористатися сервісом, необхідно зареєструватися на сайті партії, залишити свій номер телефону для зворотного зв’язку, обрати потрібний округ і подати звернення. До заявки можна приєднати світлини.

"Сервіс для спілкування з кандидатами було створено для налагодження прямої та безперешкодної комунікації громадян з претендентами на депутатський мандат. Усі заявки потрапляють до кандидатів напряму", - йдеться в повідомленні.



За словами керівника виборчого штабу партії Олександра Корнієнка, таким чином вони зможуть дізнатися про всі проблеми й зібрати інформацію в кожному окрузі, "щоб кожен кандидат міг сформувати чіткий план дій для вирішення цих проблем".

Наразі працює веб-версія сервісу. Повідомляється, що мобільний додаток буде доступний найближчим часом у AppStore і Google Play.

Варто зазначити, що сервіс просить вказати низку персональних даних: ПІБ, номер телефону та адресу проживання.

При цьому, реєструючись, користувачі автоматично дають згоду на збір, обробку та передачу персональних даних третім особам.

"Ми можемо передавати адреси електронної пошти та номери мобільних телефонів третій стороні з метою поширення повідомлень інформаційного характеру, шляхом використання засобів телефонного та електронного зв’язку, служб коротких повідомлень (SMS, MMS, Viber, Telegram та інші)", - йдеться в розділі "Політика конфіденційності".

Також повідомляється, що користувач у будь-який час може відізвати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши запит до партії з проханням видалити його обліковий запис.

Наразі на сайті вже зареєструвалися понад 3,5 тисячі користувачів, вони подали більше тисячі заявок.