Польша объявила розыск свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА"

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Четверг, 4 июля 2019, 16:51

Польский Институт национальной памяти объявил о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Киеве.

Отмечается, что Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРПпПН), отделение в Люблине, ведет расследование по делу "преступлений геноцида, совершаемых на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками".

Согласно сообщению, речь идет об убийствах нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физическом, психическом издевательстве над поляками, уничтожении или похищении их имущества, а также применении других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, которые несли угрозу их физического уничтожения, или заставляли покидать свои дома и бежать с территории Волынского воеводства, а также других форм нарушения прав человека.

"Мы обращаемся к потерпевшим, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, у кого есть фотографии замученных, списки жертв или другая документация, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией", - сообщили в посольстве.

Напомним:

  • Год назад президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Варшава ждет от Киева дегероизации УПА.

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Темы: Польша


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