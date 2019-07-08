Маты в адрес Путина Кремль назвал "большим позором для грузин"
Источник: сайт МИД РФ, российское издание ТАСС.
Российские власти считают, что в Грузии происходят "новые обострения русофобских припадков".
Детали: Министерство иностранных дел РФ "решительно осудило" выпады в нецензурных выражениях в адрес российского руководства на грузинском телеканале "Рустави-2". В Кремле считают, что это не достойно грузинского народа. Также РФ ждет реакции со стороны журналистского сообщества.
МИД РФ: "Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "…подобного рода поведение – пусть оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия… это большой позор для грузин".
"Все это ни что иное как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала".
Почему это важно: Недавно отношения Грузии и РФ обострились после визита российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии, это вызвало волну протестов. Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, что повлекло шок для экономики страны.
История вопроса:
- Ведущий авторской программы на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния обратился к президенту России Владимиру Путину, используя ненормативную лексику, и назвал его оккупантом.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такие действия журналиста, назвав нанесением вреда государственным интересам.
- Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал обращение ведущего "омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации".
- В свою оппозиция страны вступилась за канал, где обругали президента страны-агрессора, и осудила позицию властей.
- "Рустави-2" в ночь на 8 июля временно прекратила вещание из-за акции протеста перед ее офисом.