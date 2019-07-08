Маты в адрес Путина Кремль назвал "большим позором для грузин"

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Понедельник, 8 июля 2019, 15:07

Источник: сайт МИД РФ, российское издание ТАСС.

Российские власти считают, что в Грузии происходят "новые обострения русофобских припадков".

Детали: Министерство иностранных дел РФ "решительно осудило" выпады в нецензурных выражениях в адрес российского руководства на грузинском телеканале "Рустави-2". В Кремле считают, что это не достойно грузинского народа. Также РФ ждет реакции со стороны журналистского сообщества.

МИД РФ: "Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "…подобного рода поведение – пусть оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия… это большой позор для грузин".

"Все это ни что иное как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала".

Почему это важно: Недавно отношения Грузии и РФ обострились после визита российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии, это вызвало волну протестов. Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, что повлекло шок для экономики страны.

История вопроса:

  • Ведущий авторской программы на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния обратился к президенту России Владимиру Путину, используя ненормативную лексику, и назвал его оккупантом.
  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такие действия журналиста, назвав нанесением вреда государственным интересам.
  • Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал обращение ведущего "омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации".
  • В свою оппозиция страны вступилась за канал, где обругали президента страны-агрессора, и осудила позицию властей.
  • "Рустави-2" в ночь на 8 июля временно прекратила вещание из-за акции протеста перед ее офисом.

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Темы: Грузия Путин


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