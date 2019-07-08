Маты в адрес Путина Кремль назвал "большим позором для грузин"

Источник: сайт МИД РФ, российское издание ТАСС.

Российские власти считают, что в Грузии происходят "новые обострения русофобских припадков".

Детали: Министерство иностранных дел РФ "решительно осудило" выпады в нецензурных выражениях в адрес российского руководства на грузинском телеканале "Рустави-2". В Кремле считают, что это не достойно грузинского народа. Также РФ ждет реакции со стороны журналистского сообщества.

МИД РФ: "Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "…подобного рода поведение – пусть оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия… это большой позор для грузин".

"Все это ни что иное как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала".

Почему это важно: Недавно отношения Грузии и РФ обострились после визита российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии, это вызвало волну протестов. Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, что повлекло шок для экономики страны.

История вопроса: