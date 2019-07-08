Матюки на адресу Путіна Кремль назвав "великою ганьбою для грузинів"

Джерело: сайт МЗС РФ, російське видання ТАСС.

Російська влада вважає, що в Грузії відбуваються "нові загострення русофобських нападів".

Деталі: Міністерство закордонних справ РФ "рішуче засудило" нецензурні випади на адресу російського керівництва на грузинському телеканалі "Руставі-2". У Кремлі вважають, що це не гідна поведінка для грузинського народу. Також РФ чекає реакції з боку журналістської спільноти.

МЗС РФ: "Нинішній кричущий інцидент - яскравий приклад того, куди заводить шалена русофобія".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков: "... подібного роду поведінка - нехай вона спровокована кимось, хто хоче ще більш ускладнити російсько-грузинські відносини, чи ж то наслідок абсолютного божевілля... це велика ганьба для грузинів".

"Все це ні що інше як наслідки небажання або неготовність держави приструнити екстремістськи налаштованих молодиків з самого початку".

Чому це важливо: Нещодавно відносини Грузії і РФ загострилися після візиту російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії. Гаврилов сидів у кріслі спікера парламенту Грузії, це викликало хвилю протестів. Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію, що спричинило шок для економіки країни.

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