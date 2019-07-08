Матюки на адресу Путіна Кремль назвав "великою ганьбою для грузинів"
Джерело: сайт МЗС РФ, російське видання ТАСС.
Російська влада вважає, що в Грузії відбуваються "нові загострення русофобських нападів".
Деталі: Міністерство закордонних справ РФ "рішуче засудило" нецензурні випади на адресу російського керівництва на грузинському телеканалі "Руставі-2". У Кремлі вважають, що це не гідна поведінка для грузинського народу. Також РФ чекає реакції з боку журналістської спільноти.
МЗС РФ: "Нинішній кричущий інцидент - яскравий приклад того, куди заводить шалена русофобія".
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков: "... подібного роду поведінка - нехай вона спровокована кимось, хто хоче ще більш ускладнити російсько-грузинські відносини, чи ж то наслідок абсолютного божевілля... це велика ганьба для грузинів".
"Все це ні що інше як наслідки небажання або неготовність держави приструнити екстремістськи налаштованих молодиків з самого початку".
Чому це важливо: Нещодавно відносини Грузії і РФ загострилися після візиту російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії. Гаврилов сидів у кріслі спікера парламенту Грузії, це викликало хвилю протестів. Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію, що спричинило шок для економіки країни.
Історія питання:
- Ведучий авторської програми на грузинському телеканалі "Руставі-2" Георгій Габунія звернувся до президента Росії Володимира Путіна, використовуючи ненормативну лексику, і назвав його окупантом.
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила такі дії журналіста, зауваживши, що це завдає шкоди державним інтересам.
- Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе назвав звернення ведучого "огидною провокацією і спробою дестабілізації".
- У свою чергу опозиція країни заступилася за канал, де облаяли президента країни-агресора, і засудила позицію влади.
- "Руставі-2" в ніч на 8 липня тимчасово припинила мовлення через акції протесту перед її офісом.