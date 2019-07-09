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Швеция депортирует украинку, потерявшую ногу во время теракта в Стокгольме

Вторник, 9 июля 2019, 16:49

Гражданка Украины, потерявшая правую ногу в результате теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, может быть депортирована из Швеции через месяц.

Об этом сообщает The Local.

39-летняя Ирина Заманова в апреле 2017 года приехала в Швецию как туристка, когда произошел теракт. Она была среди десяти раненых, а ее травмы были настолько серьезными, что врачи вынуждены были ампутировать ей правую ногу.

Теракт совершил искатель убежища из Узбекистана Рахмат Акилов, который присягнул на верность ИГИЛ. Он украл грузовик и въехал в пешеходов в центре Стокгольма. В результате теракта погибли пять человек и десять получили ранения. В июне 2018 года Акилова приговорили к пожизненному заключению.

Заманова сначала получила разрешение на временное проживание, поскольку она была свидетелем в судебном процессе против террориста.

Поскольку это разрешение закончилось, она подала заявление на постоянное жительство в Швеции на основе сочувствия в "чрезвычайных обстоятельствах". Эта формулировка выписана в миграционном законодательстве Швеции, но редко применяется.

В августе прошлого года ходатайство отклонила Шведская миграционная служба, а затем миграционный суд после того, как украинка подала апелляцию. Заманова обжаловала это решение в высшем суде Швеции по вопросам миграции

Адвокат Генрик Хоффман, представляющий Заманову, заявил, что суд решил не рассматривать дело, то есть решение суда низшей инстанции осталось в силе.

Хоффман сказал, что, среди прочего, они обратились в суд с просьбой считать, что Заманова не сможет получить такой же уровень медицинской помощи в Украине, как в Швеции.

"Очевидно, что суды не считали, что это чрезвычайные обстоятельства", - сказал он, добавив, что считает, что "очень жаль", что Швеция не смогла заботиться о женщине, попавшей в ужасную ситуацию не по своей вине.

Решение означает, что Замановой вместе с 14-летней дочерью придется покинуть Швецию через четыре недели.

Европейская правда

Темы: Швецияукраинцыдепортация теракт
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