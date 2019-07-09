ГПУ снова обратилась к Зеленскому по поводу слов его пресс-секретаря

Следователь Генеральной прокуратуры направил повторный запрос в Офис президента с просьбой опровергнуть или подтвердить публичные высказывания спикера Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что Вооруженные Силы Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на Донбассе.

Об этом пишет пресс служба Генпрокуратуры в Facebook.

Следователь направил повторный запрос в ответ на отказ ОП относительно предыдущего запроса Генпрокуратуры.

Напомним: