ГПУ снова обратилась к Зеленскому по поводу слов его пресс-секретаря
Вторник, 9 июля 2019, 17:51
Следователь Генеральной прокуратуры направил повторный запрос в Офис президента с просьбой опровергнуть или подтвердить публичные высказывания спикера Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что Вооруженные Силы Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на Донбассе.
Об этом пишет пресс служба Генпрокуратуры в Facebook.
Следователь направил повторный запрос в ответ на отказ ОП относительно предыдущего запроса Генпрокуратуры.
Напомним:
- 6 июня 2019 в эфире телеканала "1+1" Мендель заявила, что якобы есть случаи, когда украинские военные в ответ на провокации боевиков обстреливают гражданские объекты и гибнут мирные жители.
- Мендель вызвали на допрос, однако она отказалась свидетельствовать, заявив, что допрос политизирован.
- В ГПУ напомнили, что выступление Мендель мгновенно распространили пророссийские СМИ с утверждением о том, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как полагают авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины.
- Также эту информацию Россия передала в Офис прокурора Международного уголовного суда в качестве доказательства якобы нарушения законов и обычаев войны со стороны Украины.
- 4 июля следователь прокуратуры направил в ОП запрос о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний спикера президента.
- 5 июля в ОП заявили, что доступ к документам Офиса президента они могут предоставить исключительно на основании постановления следственного судьи. Кроме того, следователь в своем запросе должен указать конкретную норму Уголовно-процессуального кодекса.
Украинская правда