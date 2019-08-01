Источник: "Укринформ", слова мэра столицы Виталия Кличко после открытия парка "Куреневский"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что принимает все решения относительно столицы без "смотрящих", а деньги на "мост Кличко" никто не крал.

Прямая речь: "Кстати, "пешеходный мост Кличко" или "стеклянный мост Кличко", как его там называют, стал инструментом политической борьбы.

То есть спекуляции о том, что украли мост, - ложь, о том, что увеличили количество денег на проект - ложь, сколько мост стоил, столько и стоит. Спекуляция на том, что деньги украли, - ложь".

Детали: Кличко добавил, что все решения относительно города Киев он принимает самостоятельно, без "смотрящих".

По его словам, сейчас идет политическая борьба за Киев. Он считает, что это очень плохо. Мэр говорит, что перед столичной властью есть много внутренних и внешних вызовов, а это может разбалансировать ситуацию и привести к негативному состоянию.

Что было раньше: Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко не контролирует столичный совет, и свои группы в ней есть у отдельных "смотрящих".

По словам Богдана, к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.

Также глава Офиса президента предложил Кличко самому подать в отставку.

Кличко на это записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на некомпетентность главы Офиса президента Андрея Богдана.

История вопроса: