Источник: "Укринформ", слова мэра столицы Виталия Кличко после открытия парка "Куреневский"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что принимает все решения относительно столицы без "смотрящих", а деньги на "мост Кличко" никто не крал.

Прямая речь: "Сейчас идет политическая борьба за город Киев. Я могу сказать, что это очень плохо, но у нас есть внутренние вызовы, у нас много внешних вызовов. И когда начинается эта борьба, это не есть хорошо, так как можно разбалансировать ситуацию, и это может привести к негативному состоянию.

Проводится много спекуляций, и многим людям не нравится, что происходят изменения в Киеве.

Кстати, "пешеходный мост Кличко" или "стеклянный мост Кличко", как его там называют, стал инструментом политической борьбы.

То есть спекуляции о том, что украли мост, - ложь, о том, что увеличили количество денег на проект - ложь, сколько мост стоил, столько и стоит. Спекуляция на том, что деньги украли, - ложь".

Детали: Кличко добавил, что все решения относительно города Киев он принимает самостоятельно, без "смотрящих".

Что было раньше: Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко не контролирует столичный совет, и свои группы в ней есть у отдельных "смотрящих".

По словам Богдана, к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.

Также глава Офиса президента предложил Кличко самому подать в отставку.

Кличко на это записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на некомпетентность главы Офиса президента Андрея Богдана.

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