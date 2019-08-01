Кличко говорит, что не зависит от "смотрящих" и принимает решения сам
Источник: "Укринформ", слова мэра столицы Виталия Кличко после открытия парка "Куреневский"
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что принимает все решения относительно столицы без "смотрящих", а деньги на "мост Кличко" никто не крал.
Прямая речь: "Сейчас идет политическая борьба за город Киев. Я могу сказать, что это очень плохо, но у нас есть внутренние вызовы, у нас много внешних вызовов. И когда начинается эта борьба, это не есть хорошо, так как можно разбалансировать ситуацию, и это может привести к негативному состоянию.
Проводится много спекуляций, и многим людям не нравится, что происходят изменения в Киеве.
Кстати, "пешеходный мост Кличко" или "стеклянный мост Кличко", как его там называют, стал инструментом политической борьбы.
То есть спекуляции о том, что украли мост, - ложь, о том, что увеличили количество денег на проект - ложь, сколько мост стоил, столько и стоит. Спекуляция на том, что деньги украли, - ложь".
Детали: Кличко добавил, что все решения относительно города Киев он принимает самостоятельно, без "смотрящих".
Что было раньше: Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко не контролирует столичный совет, и свои группы в ней есть у отдельных "смотрящих".
По словам Богдана, к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
Также глава Офиса президента предложил Кличко самому подать в отставку.
Кличко на это записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на некомпетентность главы Офиса президента Андрея Богдана.
История вопроса:
- Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА еще в начале июля.
- По данным УП, в партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко (№9 в списке "Слуги народа") и бизнесмена Андрея Холодова (№22 в избирательном списке).
- 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
- 24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко от должности главы КГГА.
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