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Порошенко после допроса забросали тухлыми яйцами

Понедельник, 12 августа 2019, 14:02
Порошенко после допроса забросали тухлыми яйцами

Источник: "Укринформ", брифинг Порошенко после допроса в ГБР

Пятого президента Петра Порошенко пытались забросать тухлыми яйцами, когда он вышел из здания Государственного бюро расследований после допроса.

Детали: Когда Порошенко вышел, его сторонники начали кричать: "Украине нужен Порох!", а противники – "Ганьба!".

Также у политика начали бросали тухлые яйца.

Одно из них попало в корреспондента "Укринформа".

В общем допрос Порошенко длился 2,5 часа.

Все это время под ГБР продолжались акции противников и сторонников экс-президента.

Порошенко не дал комментариев под ГБР, но впоследствии вышел на брифинг под офисом "Европейской солидарности".

Там он рассказал, что не имеет отношения к каналу "Прямой", по поводу которого его допрашивали. Сам допрос экс-президент назвал "провокацией и шоу".

Порошенко также поблагодарил своих сторонников, которые "сорвали сценарий информационной атаки на наше государство, которая осуществлялась при непосредственном участии ГБР".

Читайте также интервью УП: Петр Порошенко: Зеленский – не Голобородько, это точно

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Напомним:

  • 12 августа пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко снова пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
  • Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что допрос пятого президента Петра Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", а также добавил, что следующий допрос может пройти с полиграфом.
  • В первый раз Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
  • 25 июля около 15 часов глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.
  • Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБР
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