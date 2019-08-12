Порошенко после допроса забросали тухлыми яйцами
Источник: "Укринформ", брифинг Порошенко после допроса в ГБР
Пятого президента Петра Порошенко пытались забросать тухлыми яйцами, когда он вышел из здания Государственного бюро расследований после допроса.
Детали: Когда Порошенко вышел, его сторонники начали кричать: "Украине нужен Порох!", а противники – "Ганьба!".
Также у политика начали бросали тухлые яйца.
Одно из них попало в корреспондента "Укринформа".
В общем допрос Порошенко длился 2,5 часа.
Все это время под ГБР продолжались акции противников и сторонников экс-президента.
Порошенко не дал комментариев под ГБР, но впоследствии вышел на брифинг под офисом "Европейской солидарности".
Там он рассказал, что не имеет отношения к каналу "Прямой", по поводу которого его допрашивали. Сам допрос экс-президент назвал "провокацией и шоу".
Порошенко также поблагодарил своих сторонников, которые "сорвали сценарий информационной атаки на наше государство, которая осуществлялась при непосредственном участии ГБР".
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Напомним:
- 12 августа пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко снова пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
- Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что допрос пятого президента Петра Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", а также добавил, что следующий допрос может пройти с полиграфом.
- В первый раз Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
- Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
- Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
- 25 июля около 15 часов глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.
- Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.