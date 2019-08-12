Порошенко после допроса забросали тухлыми яйцами

Источник: "Укринформ", брифинг Порошенко после допроса в ГБР

Пятого президента Петра Порошенко пытались забросать тухлыми яйцами, когда он вышел из здания Государственного бюро расследований после допроса.

Детали: Когда Порошенко вышел, его сторонники начали кричать: "Украине нужен Порох!", а противники – "Ганьба!".

Также у политика начали бросали тухлые яйца.



Одно из них попало в корреспондента "Укринформа".

В общем допрос Порошенко длился 2,5 часа.

Все это время под ГБР продолжались акции противников и сторонников экс-президента.

Порошенко не дал комментариев под ГБР, но впоследствии вышел на брифинг под офисом "Европейской солидарности".

Там он рассказал, что не имеет отношения к каналу "Прямой", по поводу которого его допрашивали. Сам допрос экс-президент назвал "провокацией и шоу".

Порошенко также поблагодарил своих сторонников, которые "сорвали сценарий информационной атаки на наше государство, которая осуществлялась при непосредственном участии ГБР".

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Напомним: