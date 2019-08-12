Порошенка після допиту закидали тухлими яйцями

Джерело: "Укрінформ", брифінг Порошенка після допиту в ДБР

П'ятого президента Петра Порошенка намагалися закидати тухлими яйцями, коли він вийшов з приміщення Державного бюро розслідувань після допиту.

Деталі: Коли Порошенко вийшов, його прибічники почали кричати: "Україні потрібен Порох!", а противники – "Ганьба!".

Також у політика почали жбурляли тухлі яйця.

Одне з них поцілило в кореспондента "Укрінформу".

Загалом допит Порошенка тривав 2,5 години.

Увесь цей час під ДБР тривали акції противників і прибічників екс-президента.

Порошенко не дав коментарів під ДБР, але згодом вийшов на брифінг під офісом "Європейської солідарності".

Там він розповів, що не має стосунку до каналу "Прямий", з приводу якого його допитували. Сам допит екс-президент назвав "провокацією і шоу".

Порошенко також подякував своїм прибічникам, які "зірвали сценарій інформаційної атаки на нашу державу, яка здійснювалася за безпосередньої участі ДБР".

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