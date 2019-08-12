Порошенка після допиту закидали тухлими яйцями

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Понеділок, 12 серпня 2019, 14:02

Джерело: "Укрінформ", брифінг Порошенка після допиту в ДБР

П'ятого президента Петра Порошенка намагалися закидати тухлими яйцями, коли він вийшов з приміщення Державного бюро розслідувань після допиту.

Деталі: Коли Порошенко вийшов, його прибічники почали кричати: "Україні потрібен Порох!", а противники – "Ганьба!".

Також у політика почали жбурляли тухлі яйця.

Одне з них поцілило в кореспондента "Укрінформу".

Загалом допит Порошенка тривав 2,5 години.

Увесь цей час під ДБР тривали акції противників і прибічників екс-президента.

Порошенко не дав коментарів під ДБР, але згодом вийшов на брифінг під офісом "Європейської солідарності".

Там він розповів, що не має стосунку до каналу "Прямий", з приводу якого його допитували. Сам допит екс-президент назвав "провокацією і шоу".

Порошенко також подякував своїм прибічникам, які "зірвали сценарій інформаційної атаки на нашу державу, яка здійснювалася за безпосередньої участі ДБР".

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Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Передісторія:

  • 12 серпня п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знову прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
  • Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит п'ятого президента Петра Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий" і у подальшому допит може пройти зі застосуванням поліграфу.
  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. 
  • Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.

Українська правда

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Теми: Порошенко ДБР


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