В Москве пикетировали за честные выборы, есть задержанные
Источник: Новая газета, Дождь, ОВД-Инфо
В Москве прошли протесты с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов и прекратить уголовное дело, возбужденное после акции 27 июля. Полиция задержала одного митингующего в столице РФ и 11 - в Санкт-Петербурге, где прошли акции в знак солидарности с Москвой.
Детали: Муниципальные депутаты подавали в мэрию Москвы заявку на проведение массовых пикетов на бульварах 17 августа, однако столичные власти отказались согласовывать акцию. Заявители решили провести одиночные пикеты.
В Москве акции начались в 14:00 на Сретенском и Страстном бульварах.
По данным СМИ, полиция ведет себя "подчеркнуто корректно", сотрудники полиции подходили к собравшимся и инструктировали их о том, что необходимо соблюдать дистанцию по закону об одиночном пикетировании.
С плакатом "Верните людям свободу и конституцию" участники одиночных пикетов у памятника Шухову в Москве участники столи по 5-10 минут. После окончания одиночного пикета участник клал плакат на постамент, и его забирал следующий.
Колонна протестующих прошла в Москве по Старому Арбату, протестущие кричали "Собянина в отставку", "Долой власть чекистов" и "Путин - вор!", "Полиция с народом, не служи уродам". В шествии участвовали около 30 человек.
Позже полиция задержала одного из сторонников "Бессрочного протеста" Дмитрия Батуро.
Кроме того согласованный митинг, организованный КПРФ, прошел на проспекте Сахарова. По данным инициативы "Белый счетчик", на акцию пришли 4,1 тысячи человек, в МВД также сообщили о примерно четырех тысячах участников.
В Санкт-Петербурге прошли пикеты в знак солидарности с Москвой, полиция задержала 11 человек, сообщает "Бумага". Одна из задержанных в Петербурге вызвала скорую помощь в отделение полиции, причина обращения к медикам неизвестна.
По данным телеграм-канала "Помощь задержанным СПб", в Петербурге задержаны 12 человек.
Что было раньше:
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
- Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
- 27 июля во время акции в Москве полиция применила против протестующих дубинки. Были задержаны более тысячи человек.
- Очередная акция прошла в Москве 3 августа. Тогда также было задержано более тысячи человек.
- 10 августа в Москве прошел очередной митинг за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, участие в нем приняли более 40 тысяч человек.