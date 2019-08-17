В Москве пикетировали за честные выборы, есть задержанные

Источник: Новая газета, Дождь, ОВД-Инфо

В Москве прошли протесты с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов и прекратить уголовное дело, возбужденное после акции 27 июля. Полиция задержала одного митингующего в столице РФ и 11 - в Санкт-Петербурге, где прошли акции в знак солидарности с Москвой.

Детали: Муниципальные депутаты подавали в мэрию Москвы заявку на проведение массовых пикетов на бульварах 17 августа, однако столичные власти отказались согласовывать акцию. Заявители решили провести одиночные пикеты.

В Москве акции начались в 14:00 на Сретенском и Страстном бульварах.

По данным СМИ, полиция ведет себя "подчеркнуто корректно", сотрудники полиции подходили к собравшимся и инструктировали их о том, что необходимо соблюдать дистанцию по закону об одиночном пикетировании.

С плакатом "Верните людям свободу и конституцию" участники одиночных пикетов у памятника Шухову в Москве участники столи по 5-10 минут. После окончания одиночного пикета участник клал плакат на постамент, и его забирал следующий.

Колонна протестующих прошла в Москве по Старому Арбату, протестущие кричали "Собянина в отставку", "Долой власть чекистов" и "Путин - вор!", "Полиция с народом, не служи уродам". В шествии участвовали около 30 человек.

Позже полиция задержала одного из сторонников "Бессрочного протеста" Дмитрия Батуро.

Фото - Елена Костюченко, "Новая газета" фото - Влад Докшин, "Новая газета"

Кроме того согласованный митинг, организованный КПРФ, прошел на проспекте Сахарова. По данным инициативы "Белый счетчик", на акцию пришли 4,1 тысячи человек, в МВД также сообщили о примерно четырех тысячах участников.

В Санкт-Петербурге прошли пикеты в знак солидарности с Москвой, полиция задержала 11 человек, сообщает "Бумага". Одна из задержанных в Петербурге вызвала скорую помощь в отделение полиции, причина обращения к медикам неизвестна.

По данным телеграм-канала "Помощь задержанным СПб", в Петербурге задержаны 12 человек.

Что было раньше: