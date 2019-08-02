Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разъяренные фермеры сбросили 20 тонн навоза перед офисом партии Макрона

Пятница, 2 августа 2019, 16:05

Во Франции фермеры, недовольные соглашением о свободной торговле с Канадой, сбросили тонны навоза под офисом партии Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Фермеры активно протестуют всю неделю. Они придумывают различные варианты протеста, чтобы выразить несогласие с договором. Всего за неделю они "атаковали" 15 депутатов президентской партии в разных районах страны - от Бургундии до Парижа.

Последнюю показательную акцию фермеры из профсоюза FDSEA провели у южного города Тулуза в ночь на пятницу.

Они сбросили 20 тонн навоза перед офисом партии "Вперед, республика".

Партия в ответ осудила вандализм.

Представитель FDSEA Люк Месба заявил в пятницу в эфире местной телерадиовещательной компании France Bleu, что соглашение Европейского союза с Канадой "губительно для нас, фермеров, и уничтожит все нормы качества".

Парламент Франции на прошлой неделе ратифицировал соглашение, которое снижает пошлины и доступ к ключевым продуктам.

Темы: Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Франция
Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: