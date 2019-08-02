Источник: решение Печерского райсуда Киева от 26 июля

Суд арестовал нежилой дом в центре Киева, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко, брата мэра Виталия Кличко.

Детали: Государственное бюро расследований ведет дело о возможном завладении имуществом территориальной общины Киева.

Речь идет именно об этом доме площадью 1419,3 кв.м. Он расположен по адресу улица Богдана Хмельницкого, 34Б.

Производство открыли 23 июля по заявлению директора фирмы "Капитал". В заявлении говорилось, что к "завладению" причастны чиновники Киевской городской государственной администрации, народный депутат и должностные лица частного сектора. Следствие проверяет эту информацию.

В решении суда указано, что сейчас спорный дом принадлежит общине Киева. Наложив арест, суд запретил его отчуждать.

В начале июля Киевсовет выставил дом на Хмельницкого 34Б на торги. Участие в них приняли только две компании, и 30 июля победу одержало ООО "Вит-Плюс". При этом его конкурент во время аукциона ни разу не повысил свое предложение.

30 июля Киевсовет сообщил о намерении заключить договор с "Вит-Плюс", но, судя по информации на площадке Prozorro, так этого и не сделал. Фирма должна была купить дом за 37 130 000 гривен.

До этого дом арендовало у Киева ООО "Альтернатива" – именно оно было вторым участником торгов.

Компания-победитель "Вит-Плюс" принадлежит Владимиру Кличко – брату городского головы и главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Дом, который выставили на продажу, расположенный рядом с отелем братьев Кличко.

Дом на Хмельницкого 34Б

Предпринимателем, по чьему заявлению открыли дело, является Лариса Гетьман-Гнидунець. Кроме компании "Капитал", у которой есть претензии к продаже дома в центре столицы, женщина владеет также другим бизнесом. Она занимается покупкой, продажей, строительством и предоставлением в аренду недвижимости, финансовым посредничеством. В СМИ эта женщина фигурировала как директора сети обменников.

Как свидетельствуют данные судебного реестра, в 2005 году компания Гетьман-Гнидунець "Капитал" заключила с КГГА инвестиционный договор на реконструкцию спорного дома. После этого "Капитал" начал "длительную процедуру по разработке и согласованию документации".

В то же время, в 2013 году Киевсовет сдал дом в аренду ООО "Альтернатива", а через несколько лет разорвал договор с "Капиталом" через суд. Причиной стало невыполнение условий договора в течение 10 лет – якобы, компания не доказала, что действительно намерена реконструировать здание.

Дом на Хмельницкого 34Б

Гетьман-Гнидунець писала в сети, что расторжение договора было неправосудным, и называла причастными к делу мэра Виталия Кличко, народного депутата Сергея Алексеева и предпринимателя Сергея Боярчукова.

Последний является владельцем "Альтернативы", а нардеп от БПП Алексеев – его бывший бизнес-партнер.

В конце июня этого года об истории с домом на Хмельницкого снял сюжет телеканал "1+1", совладельцем которого является олигарх Игорь Коломойский. После этого Кличко заявил, что будет судиться "1+1".

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