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Порошенко: Директор ГБР через Богдана сливает данные Портнову

Вторник, 30 июля 2019, 11:40

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба может быть причастен к сливу информации экс-заместителю главы Администрации президента Януковича Андрею Портнову.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, ГБР не направляло ему ни одной повестки на допрос, а единственный человек, который распространяла информацию о дате и времени допроса был Портнов.

"Я хочу сейчас твердо подчеркнуть, что никакой повестки, приглашения ни по одному из адресов - служебному, домашнему я не получал. Я твердо убежден, я спросил - мне не направляли", - сказал Порошенко.

"Единственный источник, который почему-то владел мыслями следственных и головами в ГБР, был бывший заместитель Администрации президента Януковича господин Портнов. Он имел доступ к материалам, он имел доступ к датам и постоянно объявлял эти даты", - добавил он.

По мнению экс-президента, Портнов делал это с двойной целью: для провокаций и психологического давления.

Он отметил, что пришел на допрос по собственной инициативе, чтобы избежать манипуляций.

На вопрос, общался ли он с директором ГБР, Порошенко ответил, что общался и в разговоре Труба подчеркнул, что не имеет права вмешиваться в следствие, на что было предложено обратиться к руководителю следственной группы.

"Меня удивило, что у нас каждый шаг, который защищен законом о тайне следствия, раскрывается - в том числе, и дата допроса, и приглашение, и фамилия, и следователь, и дело, по которому человека вызывают на допрос", - заявил Порошенко.

"Мне четко отметили, что ничего они не раскрывали. Что они проводят служебное расследование уже месяц, потому что они не знают, каким образом это к господину Портнову попадает. Я сказал: "Ваш директор имеет доступ?" Он говорит: "Да, имеет". Я ему говорю: "Это незаконно". Но господин директор передает это господину Богдану, с которым они постоянно общаются. А господин Богдан передает это господину Портнову", - пояснил свою мысль экс-президент.

На уточняющий вопрос, точно ли он это знает, Порошенко ответил: "У меня есть эта информация. Я считаю, что именно такой способ утечки информации".

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Напомним:

  • 25 июля около 15 часов председатель ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.
  • Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.
  • Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Повестка была обнародована 11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань подчеркивал, что экс-заместитель Администрации президента Януковича Андрей Портнов имеет доступ к данным ГБР.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБРТрубаБогданПортнов
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