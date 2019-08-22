Минимум 4 задержанных в Украине готовят к обмену на политзаключенных – адвокат

Источник: "Крим.Реалии" со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина

Двое подсудимых в Украине граждан России и двое бывших украинских военных, осужденных за дезертирство, проходят юридические процедуры оформления обмена на находящихся в России украинцев.

Адвокат Валентин Рыбин: "Я могу подтвердить, что, действительно, мои подзащитные – граждане Российской Федерации и не только – проходят процессуальные процедуры, в результате которых они смогут свободно покинуть территорию Украины. Мы готовимся к предстоящему обмену. Надеюсь, что он произойдет в ближайшее время.

В обмене примут участие Александр Баранов, Алексей Одинцов, Игорь Кимаковский, Евгений Мефеодов, а также другие. Дату назвать не могу, но, думаю, это будет очень скоро, очень".

Детали: Речь идет о бывших украинских военных Максиме Одинцове и Александре Баранове, осужденных в "деле крымских дезертиров".

А также о гражданах России Евгении Мефедове и Игоре Кимаковськом.

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