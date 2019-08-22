Минимум 4 задержанных в Украине готовят к обмену на политзаключенных – адвокат
Источник: "Крим.Реалии" со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина
Двое подсудимых в Украине граждан России и двое бывших украинских военных, осужденных за дезертирство, проходят юридические процедуры оформления обмена на находящихся в России украинцев.
Адвокат Валентин Рыбин: "Я могу подтвердить, что, действительно, мои подзащитные – граждане Российской Федерации и не только – проходят процессуальные процедуры, в результате которых они смогут свободно покинуть территорию Украины. Мы готовимся к предстоящему обмену. Надеюсь, что он произойдет в ближайшее время.
В обмене примут участие Александр Баранов, Алексей Одинцов, Игорь Кимаковский, Евгений Мефеодов, а также другие. Дату назвать не могу, но, думаю, это будет очень скоро, очень".
Детали: Речь идет о бывших украинских военных Максиме Одинцове и Александре Баранове, осужденных в "деле крымских дезертиров".
А также о гражданах России Евгении Мефедове (фигурант так называемого "одесского дела 2 мая", подозреваемый в сепаратизме) и Игоре Кимаковском (задержанный за участие в войне на стороне "ДНР").
Что было раньше: 20 августа стало известно, что пятеро известных политзаключенных могут быть в одном СИЗО с моряками. В "Лефортово" могут быть – Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк.
Российский "Интерфакс" пишет со ссылкой на свои источники, что этих политзаключенных могут выдать Украине для " отбывания наказания".
Источники "Коммерсанта" утверждают, что украинских моряков планируют вернуть Украине. Обмен между Украиной и РФ может состоятся до конца августа.
21 августа стало известно, что еще трое украинских политзаключенных, вероятно, тоже находятся в СИЗО "Лефортово". Среди них, в частности, журналист Роман Сущенко.
История вопроса:
- Баранова и Одинцова СБУ задержала на админгранице с Крымом в ноябре 2016 года по подозрению в дезертирсти. Они были украинскими военными, но после аннексии полуострова перешли служить в армию.
- В России заявляли, что мужчин якобы выманили на пункт "Джанкой".
- Мефедов – гражданин России, один из обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.
- 18 сентября 2017 года суд оправдал всех обвиняемых в этом деле. Однако Мефьодова тот же день задержали снова – по подозрению сепаратизме.
- Кимаковский – бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Украинские пограничники задержали его в 2015 году в Донецкой области. На блокпосту россиянин предъявил удостоверение "снайпера ДНР" на имя Артема Сергеева, при себе у него был пистолет Макарова.