Минимум 4 задержанных в Украине готовят к обмену на политзаключенных – адвокат

Источник: "Крим.Реалии" со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина

Двое подсудимых в Украине граждан России и двое бывших украинских военных, осужденных за дезертирство, проходят юридические процедуры оформления обмена на находящихся в России украинцев.

Адвокат Валентин Рыбин: "Я могу подтвердить, что, действительно, мои подзащитные – граждане Российской Федерации и не только – проходят процессуальные процедуры, в результате которых они смогут свободно покинуть территорию Украины. Мы готовимся к предстоящему обмену. Надеюсь, что он произойдет в ближайшее время.

В обмене примут участие Александр Баранов, Алексей Одинцов, Игорь Кимаковский, Евгений Мефеодов, а также другие. Дату назвать не могу, но, думаю, это будет очень скоро, очень".

Детали: Речь идет о бывших украинских военных Максиме Одинцове и Александре Баранове, осужденных в "деле крымских дезертиров".

А также о гражданах России Евгении Мефедове (фигурант так называемого "одесского дела 2 мая", подозреваемый в сепаратизме) и Игоре Кимаковском (задержанный за участие в войне на стороне "ДНР").

Что было раньше: 20 августа стало известно, что пятеро известных политзаключенных могут быть в одном СИЗО с моряками. В "Лефортово" могут быть – Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк.

Российский "Интерфакс" пишет со ссылкой на свои источники, что этих политзаключенных могут выдать Украине для " отбывания наказания".

Источники "Коммерсанта" утверждают, что украинских моряков планируют вернуть Украине. Обмен между Украиной и РФ может состоятся до конца августа.

21 августа стало известно, что еще трое украинских политзаключенных, вероятно, тоже находятся в СИЗО "Лефортово". Среди них, в частности, журналист Роман Сущенко.

История вопроса: