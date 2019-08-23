Источник: ТАСС, Интрефакс-Украина

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в Киев.

Дословно пресс-службе посольства России в Украине: "Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев".

Детали: Цель визита в посольстве не уточнили. Москалькова вылетела ночью, и уже находится в Киеве. Визит будет на один день.

Что было ранее: 22 августа Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев к концу августа.

Предыстория: