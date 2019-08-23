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Российский омбудсмен прилетела в Киев

Пятница, 23 августа 2019, 10:19
Российский омбудсмен прилетела в Киев

Источник: ТАСС, Интрефакс-Украина 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в Киев.

Дословно пресс-службе посольства России в Украине: "Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев".

Детали: Цель визита в посольстве не уточнили. Москалькова вылетела ночью, и уже находится в Киеве. Визит будет на один день.

Что было ранее: 22 августа Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев к концу августа.

Предыстория: 

  • В августе политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балухавывезли из колонии города Торжок Тверской области в Москву.
  • Позже адвокат украинского политзаключенного Николая Карпюка заявил, что тот "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ". Защитник не исключил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.
  • 20 августа стало известно, что пятеро известных политзаключенных могут быть в одном СИЗО с моряками. В "Лефортово" могут быть – Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк. 
  • Российский "Интерфакс" пишет со ссылкой на свои источники, что этих политзаключенных могут выдать Украине для " отбывания наказания".
  • Источники "Коммерсанта" утверждают, что украинских моряков планируют вернуть Украине.Обмен между Украиной и РФ может состоятся до конца августа. 
  • 21 августа стало известно, что еще трое украинских политзаключенных, вероятно, тоже находятся в СИЗО "Лефортово". Среди них, в частности, журналист Роман Сущенко.
  • 22 августа стало известно о как минимум 4 задержанных в Украине, которые проходят юридические процедуры оформления обмена на находящихся в России украинцев. Речь шла о бывших украинских военных Александре Баранове и Алексее Одинцове, россиянах Игоре Кимаковском и Евгении Мефьодове.

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Темы: Росcияполитзаключенные
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