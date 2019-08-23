Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным – это стиль Зеленского

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Пятница, 23 августа 2019, 09:58

Источник: интервью заместителя главы МИД Украины для "Интерфакс-Украина".

Прямые переговоры президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – являются новым подходом главы украинского государства к решению конфликта.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль: "Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск.

Я уважаю людей, которые берут на себя риск".

Детали. Зеркаль считает, что после 5 лет конфликта с РФ Украине необходимо пробовать новые подходы к его разрешению:

"Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет.

Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат".

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Темы: Зеленский МИД


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