Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным – это стиль Зеленского
Источник: интервью заместителя главы МИД Украины для "Интерфакс-Украина".
Прямые переговоры президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – являются новым подходом главы украинского государства к решению конфликта.
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль: "Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск.
Я уважаю людей, которые берут на себя риск".
Детали. Зеркаль считает, что после 5 лет конфликта с РФ Украине необходимо пробовать новые подходы к его разрешению:
"Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет.
Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua