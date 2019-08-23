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Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным – это стиль Зеленского

Пятница, 23 августа 2019, 09:58
Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным – это стиль Зеленского

Источник: интервью заместителя главы МИД Украины для "Интерфакс-Украина".

Прямые переговоры президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – являются новым подходом главы украинского государства к решению конфликта.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль: "Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск.

Я уважаю людей, которые берут на себя риск".

Детали. Зеркаль считает, что после 5 лет конфликта с РФ Украине необходимо пробовать новые подходы к его разрешению:

"Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет.

Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат".

Предыстория:

  • В команде Владимира Зеленского еще перед его избранием президентом Украины заявляли о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, однако затем уточняли, что лучше лидерам встречаться в "нормандском формате".
  • С момента инаугурации шестого президента Украины Зеленский и Путин имели два разговора (11 июля и 7 августа), но еще не встречались.
  • Зеленский добивается прекращения огня на Донбассе и освобождения Кремлем украинских политзаключенных.
  • Параллельно Россия уже добилась возвращения в ПАСЕ и пытается вернуться в "Большую восьмерку".
  • Елена Зеркаль признавала, что передача Украине пленных моряков и политзаключенных из России является предметом торга за возвращение РФ в G8.
  • 22 августа Зеленский говорил с президентом Европейского совета Дональдом Туском, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо – в частности, об идее воссоединения России с "Большой семеркой"

Темы: ЗеленскийПутинРосcияМИД
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