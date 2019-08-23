Зеленский надеется на обмен заключенных с Россией в ближайшие дни

Источник: "Интерфакс-Украина".

Президент Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.



Лидер украинского государства журналистам в Киеве: "Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать.

Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов.

Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу".

Детали. Президент напомнил, что это было его обещанием: "Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну.

Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело".

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