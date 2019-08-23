Зеленский надеется на обмен заключенных с Россией в ближайшие дни
Источник: "Интерфакс-Украина".
Президент Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.
Лидер украинского государства журналистам в Киеве: "Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать.
Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов.
Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу".
Детали. Президент напомнил, что это было его обещанием: "Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну.
Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело".
Предыстория:
- 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
- Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находятся 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
- Вероятно, их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в Украине.
- 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
- 23 августа в Киев прибыла с однодневным визитом российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
- Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в феврале 2019 года говорила, что 35 украинских политзаключенных удерживают на территории России, также 24 украинских моряка являются военнопленными после захвата в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Также 34 гражданина Украины незаконно удерживают в пенитенциарных учреждениях аннексированного Крыма, а более 500 находятся в заложниках или пропали без вести на Донбассе.
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