Источник: нардеп Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко

По версии народного депутата Верховной Рады 8 созыва Сергея Лещенко, Кабинет министров возглавит Алексей Гончарук, а генеральную прокуратуру - Руслан Рябошапка.

По словам нардепа, по состоянию на 27 августа кадровые назначения в новом правительстве выглядят так:

Премьер-министр - Алексей Гончарук;

Министр финансов - Оксана Маркарова;

Министр экономики - Тимофей Милованов;

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады);

Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР);

Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря);

Министр здравоохранения - Олег Петренко.

Дополняется...