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Нардеп Лещенко рассказал, кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру

Вторник, 27 августа 2019, 16:02
Нардеп Лещенко рассказал, кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру

Источник: нардеп Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко

По версии народного депутата Верховной Рады 8 созыва Сергея Лещенко, Кабинет министров возглавит Алексей Гончарук, а генеральную прокуратуру - Руслан Рябошапка.

Отметим, что фамилии вероятных глав  министерств звучали ранее, в частности, и в публикациях УП. Официальную информацию о назначениях во власти обещают после первого заседания Рады 29 августа.

По словам Лещенко, по состоянию на 27 августа кадровые назначения в новом правительстве выглядят так:

  • Премьер-министр - Алексей Гончарук;
  • Министр финансов - Оксана Маркарова;
  • Министр экономики - Тимофей Милованов;
  • Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады);
  • Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР);
  • Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря);
  • Министр здравоохранения - Олег Петренко (Михаил Радуцкий возглавит профильный комитет ВР);
  • Министр обороны - Андрей Загороднюк.

Кроме того, по информации УП, министром юстиции может стать Ирина Венедиктова.

Лещенко считает, что на должность генпрокурора рассматривают кандидатуру Руслана Рябошапки.

Детали: По словам депутата, министр внутренних дел Арсен Аваков может остаться на посту, или станет вице-премьером по силовым вопросам, или секретарем СНБО. По мнению нардепа, Авакова должны уволить.

Ранее УП сообщала, что Аваков может остаться на должности или занять пост вице-премьера (по силовым вопросам).

Претендент на кресло министра экономики Милованов в переписке с корреспондентом УП отметил, что официально к нему с предложениями не обращались. По мнению Милованова, информация по поводу состава нового Кабинета министров появится в ближайшие дни.

Торжественное заседание новой Верховной Рады состоится 29 августа.

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Украинская правда

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Темы: Кабинет министровЗеленскийпрезидентВерховная РадаЛещенко
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