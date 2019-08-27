Лещенко рассказал, кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру
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Вторник, 27 августа 2019, 16:02
Источник: нардеп Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко
По версии народного депутата Верховной Рады 8 созыва Сергея Лещенко, Кабинет министров возглавит Алексей Гончарук, а генеральную прокуратуру - Руслан Рябошапка.
По словам нардепа, по состоянию на 27 августа кадровые назначения в новом правительстве выглядят так:
- Премьер-министр - Алексей Гончарук;
- Министр финансов - Оксана Маркарова;
- Министр экономики - Тимофей Милованов;
- Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады);
- Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР);
- Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря);
- Министр здравоохранения - Олег Петренко.
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Украинская правда
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