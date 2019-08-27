Вице-спикером от самовыдвиженцев должна стать соратник партнера Коломойского

2134 просмотра
Вторник, 27 августа 2019, 17:49

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на депутата Дмитрия Лубинца.

Народные депутаты, избранные в Верховную Раду 9 созыва как самовыдвиженцы, хотят отдать должность заместителя главы парламента Ирине Констанкевич.

Дмитрий Лубинець: "Мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Констанкевич Ирины Мирославовны".

Детали: В 2019 году Констанкевич избралась в Верховную Раду как самовыдвиженка и член партии "УКРОП" по округу на Волыни.

В предыдущий созыв парламента она зашла как мажоритарник, выдвинутая "УКРОПом", близким к олигарху Игорю Коломойскому.

С 2013 по 2016 годы Констанкевич была заместителем главы правления благотворительного фонда Игоря Палицы, соратника и бизнес-партнера Коломойского.

Знать больше: Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

Предыстория:

  • Должности спикера и вице-спикера в новой Раде должны занять нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
  • В начале августа УП сообщала, что "Слуга народа" была готова отдать оппозиции три должности, в частности, вице-спикера.
  • При этом "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука отказались от позиции заместителя главы Рады.
  • Позже стало известно, что кресло вице-спикера власти решили отдать внефракционным депутатам.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Нардеп Лещенко рассказал, кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру 27 августа 2019, 16:02
Стефанчук: Сенсорную кнопку вводят нахрапом на старой технике – подозрительно 27 августа 2019, 14:06
Сенсорная кнопка в ВР не соответствует 3 статьям регламента: ГБР в Раду позвал чиновник 27 августа 2019, 13:33
Все новости
Главные новости
НАБУ начало следствие по декларации Гладковского: "забыл" 4,5 миллиона
Нардеп Лещенко рассказал, кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру
Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками
Встреча Трампа и Зеленского должна состояться в Варшаве – Болтон
Все новости
психология

Не хочется работать? Почему и что с этим делать

Фото

Победители конкурса Bird Photographer of the Year 2019

тест

Как вода влияет на наше тело и жизнь?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів