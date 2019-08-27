Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на депутата Дмитрия Лубинца.

Народные депутаты, избранные в Верховную Раду 9 созыва как самовыдвиженцы, хотят отдать должность заместителя главы парламента Ирине Констанкевич.

Дмитрий Лубинець: "Мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Констанкевич Ирины Мирославовны".

Детали: В 2019 году Констанкевич избралась в Верховную Раду как самовыдвиженка и член партии "УКРОП" по округу на Волыни.

В предыдущий созыв парламента она зашла как мажоритарник, выдвинутая "УКРОПом", близким к олигарху Игорю Коломойскому.

С 2013 по 2016 годы Констанкевич была заместителем главы правления благотворительного фонда Игоря Палицы, соратника и бизнес-партнера Коломойского.

Знать больше: Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

Предыстория: