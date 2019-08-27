Самовыдвиженцы предлагают в вице-спикеры соратника партнера Коломойского
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на депутата Дмитрия Лубинца.
Народные депутаты, избранные в Верховную Раду 9 созыва как самовыдвиженцы, хотят отдать должность заместителя главы парламента Ирине Констанкевич.
Дмитрий Лубинець: "Мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Констанкевич Ирины Мирославовны".
Детали: В 2019 году Констанкевич избралась в Верховную Раду как самовыдвиженка и член партии "УКРОП" по округу на Волыни.
В предыдущий созыв парламента она зашла как мажоритарник, выдвинутая "УКРОПом", близким к олигарху Игорю Коломойскому.
С 2013 по 2016 годы Констанкевич была заместителем главы правления благотворительного фонда Игоря Палицы, соратника и бизнес-партнера Коломойского.
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Предыстория:
- Должности спикера и вице-спикера в новой Раде должны занять нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
- В начале августа УП сообщала, что "Слуга народа" была готова отдать оппозиции три должности, в частности, вице-спикера.
- При этом "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука отказались от позиции заместителя главы Рады.
- Должность также предлагали "Оппозиционной платформе – За жизнь".
- Позже стало известно, что кресло вице-спикера власти решили отдать внефракционным депутатам.
- В "ЕС" говорили, что собираются в ближайшее время подать своего кандидата в вице-спикеры.