Под Чернобылем будут производить экспериментальный крафтовый самогон

Команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь с Чернобыльской воды и пшеницы и в дальнейшем планирует создать социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания".

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что для изготовления экспериментальной партии "АТОМИК" использовалась вода из чернобыльских скважин.

"Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в своем отчете ученые также представили результаты исследовательского проекта, который длился 3 года и заключался в изучении миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственных культур, выращенных на этой территории.

По данным Госагентства, исследователям удалось "продемонстрировать, что в чернобыльской зоне можно создать чистый радиационно безопасный продукт с традиционным вкусом".

фото Госагентства по управлению зоной отчуждения

В ведомстве добавили, что в планах ученых - наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

"Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценный продукт для поддержания экономического развития этих территорий", - рассказал профессор Джим Смит из Университета Портсмута.

фото Госагентства по управлению зоной отчуждения

По мнению исследователей, в настоящее время многие отселенные территории уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

фото Госагентства по управлению зоной отчуждения

Первый заместитель Председателя ГАЗО Олег Насвит отметил, что в Агентстве поддерживают инициативу использования заброшенных земель зоны отселения на благо местных общин.

"Я бы назвал это высококачественным самогоном, ведь "АТОМИК" имеет нетипичный для высокоочищенной водки вкус, а также аромат зерна от наших оригинальных украинских методов дистилляции. Мне это нравится", - отметил он.

Сообщается, что сейчас создается социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", которая в будущем будет производить и продавать высококачественную крафтовой водку.