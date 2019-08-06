Кличко из отпуска передал привет Богдану

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Вторник, 6 августа 2019, 09:17

Источник: Twitter Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрей Богдану.

Прямая речь: "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...".

Что было раньше: 5 июля сообщалось, что мэр Киева ушел в недельный отпуск с разрешения президента Владимира Зеленского.

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Напомним:

  • 30 июля председатель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
  • Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальный антикоррупционного бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.
  • НАБУ начало досудебное расследование в отношении возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко.
  • Позже друг главы Офиса президента Андрей Ваврыш заявил, что заступники за столичного главу Виталия Кличко сожалеют о том, что предлагали "взятку" главе Офиса президента Андрею Богдану.
  • Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
  • По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность главы КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • Кличко заявлял, что Богдан пытался подчинить его своим людям – либо Андрею Вавришу, или Александру Ткаченко.
  • Богдан утвержда, что Кличко не контролирует Киевсовет. и договаривается в нем со "смотрящими", а также что человек одного из "смотрящих" просил не трогать главу КГГА, а взамен предлагал поделить бюджет в 40 млн долларов.
  • Ткаченко заявляет, что бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а Вадим Столар и Максим Микитась, причастные к застройкам.

Украинская правда

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Темы: Кличко Богдан


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