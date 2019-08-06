Кличко из отпуска передал привет Богдану

Источник: Twitter Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрей Богдану.

Прямая речь: "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...".

Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали😉

Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину... pic.twitter.com/Lvdd0bZYZE — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) August 6, 2019

Что было раньше: 5 июля сообщалось, что мэр Киева ушел в недельный отпуск с разрешения президента Владимира Зеленского.

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Напомним: