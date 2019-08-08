Члены С14 открыто выражали неонацистские взгляды – HRW

Источник: Human Rights Watch

Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что члены праворадикальной организации "С14" открыто выражали неонацистские взгляды.

Сообщение правозащитников: "Члены С14 открыто выражали неонацистские взгляды и нападали на активисток женских движений, ЛГБТИ-сообщества и ромские семьи. Весной 2018 года члены С14 напали на лагерь цыган в Киеве, сожгли палатки и выгнали его жителей, среди которых женщины и дети. Группа, которая открыто пропагандировала ненависть и расовую дискриминацию, не стеснялась действий своих членов: она взяла на себя ответственность за нападение, а их руководитель обещал продолжить такие действия в будущем".

Что было раньше: Праворадикальная организация выиграла иск против "Громадського" о публикации, в которой "С14" характеризуется как "неонацистская" организация.

Хозяйственный суд Киева обязал журналистов опровергнуть информацию обнародованием решения суда и заплатить "С14" судебный сбор в размере 3,5 тысяч гривен.

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