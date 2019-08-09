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Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

Пятница, 9 августа 2019, 08:32

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине жару и кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 9 августа ожидается переменная облачность. Днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​24-29°, в южной части местами 30-32°.

По Киеву в пятницу переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура 25-27°.

По области ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​24-29°.

 

По данным синоптиков, 10-11 августа также переменная облачность. Ночью 10 августа в Украине, кроме западной части, днем ​​11 августа на Волыни, Ровенщине и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

 

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, на юге и Закарпатье местами 30-32°.

 

10-11 августа в Киеве переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 10 августа местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем ​​24-29°.

 

12-13 августа без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-32°.

 

Темы: погодаУкраина
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