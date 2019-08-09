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Синоптики розповіли, якою буде погода у вихідні

П'ятниця, 9 серпня 2019, 08:32

У найближчі дні синоптики прогнозують в Україні спеку та короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що 9 серпня мінлива хмарність. Вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 24-29°, у південній частині подекуди 30-32°.

По Києву у п'ятницю мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вдень 25-27°.

По області вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

 

За даними синоптиків, 10-11 серпня також мінлива хмарність. Уночі 10 серпня в Україні, крім західної частини, вдень 11 серпня на Волині, Рівненщині та Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. 

 

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, на півдні та Закарпатті місцями 30-32°.

 

10-11 серпня у Києві мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 10 серпня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

 

12- 13 серпня без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-32°.

 

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Теми: погодаУкраїна
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