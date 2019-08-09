Больше всего загрязняет водоемы "Киевводоканал" – Госводагентство
Источник: Госводагентство
Госагентство водных ресурсов обнародовало список предприятий, которые больше всего загрязняли украинские водоемы в 2018 году.
Сообщение Госводагентства: "В перечень загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты обратные (сточные) воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимым сбросам.
Данные по сбросу загрязненных сточных вод передаются для соответствующего реагирования Госэкоинспекции и Минприроды".
Детали: Антирейтинг из ста предприятий возглавило ПрАО АК "Киевводоканал". Объем загрязненных им сточных вод за прошлый год составил 283,3 млн куб. м.
В первой пятерке загрязнителей водоемов:
ПрАО АК "Киевводоканал"
ПрАО "Меткомбiнат Азовсталь"
ПАО "Днепровский меткомбинат" (Каменское)
ОАО "Запорожсталь"
КП "Днепроводоканал"
Общее количество предприятий, сбрасывающих загрязненные сточные воды – 539, общий объем сброса – 952 млн куб. м.
Почти две трети предприятий из ста "наиболее активных" расположены в Днепропетровской (24), Донецкой (19), Львовской (7), Харьковской (7) и Луганской (6) областях.
Больше всего предприятий-загрязнителей относится к коммунальной отрасли (74) и промышленности (18) (в основном, предприятия черной металлургии).