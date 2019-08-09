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Больше всего загрязняет водоемы "Киевводоканал" – Госводагентство

Пятница, 9 августа 2019, 21:05

Источник: Госводагентство 

Госагентство водных ресурсов обнародовало список предприятий, которые больше всего загрязняли украинские водоемы в 2018 году.

Сообщение Госводагентства: "В перечень загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты обратные (сточные) воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимым сбросам. 

Данные по сбросу загрязненных сточных вод передаются для соответствующего реагирования Госэкоинспекции и Минприроды". 

Детали: Антирейтинг из ста предприятий возглавило ПрАО АК "Киевводоканал". Объем загрязненных им сточных вод за прошлый год составил 283,3 млн куб. м.

В первой пятерке загрязнителей водоемов: 

ПрАО АК "Киевводоканал" 

ПрАО "Меткомбiнат Азовсталь" 

ПАО "Днепровский меткомбинат" (Каменское) 

ОАО "Запорожсталь" 

КП "Днепроводоканал"

Общее количество предприятий, сбрасывающих загрязненные сточные воды – 539, общий объем сброса – 952 млн куб. м.

Почти две трети предприятий из ста "наиболее активных" расположены в Днепропетровской (24), Донецкой (19), Львовской (7), Харьковской (7) и Луганской (6) областях. 

Больше всего предприятий-загрязнителей относится к коммунальной отрасли (74) и промышленности (18) (в основном, предприятия черной металлургии). 

 

Украинская правда
Темы: экологияКиев
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