Больше всего грязи сбросили в воду в Донецкой и Днепропетровской областях – Госводагентство
Источник: Госводагентство
Госагентство водных ресурсов обнародовало список предприятий, которые больше всего загрязняли украинские водоемы в 2018 году.
Сообщение Госводагентства: "В перечень загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты обратные (сточные) воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимым сбросам.
Данные по сбросу загрязненных сточных вод передаются для соответствующего реагирования Госэкоинспекции и Минприроды".
Детали: Общее количество предприятий, загрязняющих сточные воды – 539, общий объем сброса загрязненных сточных (сточных) вод – 952 млн куб. м.
Почти две трети предприятий из ста "наиболее активных" расположены в Днепропетровской (24), Донецкой (19), Львовской (7), Харьковской (7) и Луганской (6) областях.
Больше всего предприятий-загрязнителей относится к коммунальной отрасли – 74 и промышленности – 18 (в основном, предприятия черной металлургии).
В первой пятерке загрязнителей водоемов:
ПрАО АК "Киевводоканал"
ПрАО "Меткомбiнат Азовсталь"
ПАО "Днепровский меткомбинат" (Каменское)
ОАО "Запорожсталь"
КП "Днепроводоканал"
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