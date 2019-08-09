Источник: Госводагентство

Госагентство водных ресурсов обнародовало список предприятий, которые больше всего загрязняли украинские водоемы в 2018 году.

Сообщение Госводагентства: "В перечень загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты обратные (сточные) воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимым сбросам.

Данные по сбросу загрязненных сточных вод передаются для соответствующего реагирования Госэкоинспекции и Минприроды".

Детали: Общее количество предприятий, загрязняющих сточные воды – 539, общий объем сброса загрязненных сточных (сточных) вод – 952 млн куб. м.

Почти две трети предприятий из ста "наиболее активных" расположены в Днепропетровской (24), Донецкой (19), Львовской (7), Харьковской (7) и Луганской (6) областях.

Больше всего предприятий-загрязнителей относится к коммунальной отрасли – 74 и промышленности – 18 (в основном, предприятия черной металлургии).

В первой пятерке загрязнителей водоемов:

ПрАО АК "Киевводоканал"

ПрАО "Меткомбiнат Азовсталь"

ПАО "Днепровский меткомбинат" (Каменское)

ОАО "Запорожсталь"

КП "Днепроводоканал"