Найбільше забруднює водойми "Київводоканал" – Держводагентство
Джерело: Держводагентство
Державне агентство водних ресурсів оприлюднило список підприємств, які найбільше забруднювали українські водойми в 2018 році.
Повідомлення Держводагентства: "До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам.
Дані щодо скидання забруднених стічних вод передаються для відповідного реагування Держекоінспекції та Мінприроди".
Деталі: Загальна кількість підприємств, що скидають забруднені стічні води – 539, загальний обсяг скиду – 952 млн куб. м.
Майже дві третини підприємств, що увійшли ста "найактивніших" розташовані у Дніпропетровській (24), Донецькій (19), Львівській (7), Харківській(7) та Луганській (6).
Найбільше підприємств-забруднювачів належать до комунальної галузі – 74 та промисловості – 18 (в основному, підприємства чорної металургії).
У першій п’ятірці забруднювачів водойм:
ПрАТ "АК "Київводоканал"
ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь"
ПАТ "Днiпровський меткомбінат" (м. Камянське)
ПАТ "Запорiжсталь"
КП "Днiпроводоканал"
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua