Найбільше забруднює водойми "Київводоканал" – Держводагентство

Джерело: Держводагентство

Державне агентство водних ресурсів оприлюднило список підприємств, які найбільше забруднювали українські водойми в 2018 році.

Повідомлення Держводагентства: "До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам.

Дані щодо скидання забруднених стічних вод передаються для відповідного реагування Держекоінспекції та Мінприроди".

Деталі: Антирейтинг зі ста підприємств очолило ПрАТ "АК "Київводоканал". Обсяг забруднених ним стічних вод за минулий рік склав 283,3 млн куб. м.

У першій п’ятірці забруднювачів водойм:

ПрАТ "АК "Київводоканал"

ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь"

ПАТ "Днiпровський меткомбінат" (м. Камянське)

ПАТ "Запорiжсталь"

КП "Днiпроводоканал"

Загальна кількість підприємств, що скидають забруднені стічні води – 539, загальний обсяг скиду – 952 млн куб. м.

Майже дві третини підприємств, що увійшли до ста "найактивніших", розташовані у Дніпропетровській (24), Донецькій (19), Львівській (7), Харківській (7) та Луганській (6) областях.

Найбільше підприємств-забруднювачів належать до комунальної галузі (74) та промисловості (18) (в основному, підприємства чорної металургії).