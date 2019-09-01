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В Варшаве проходят мероприятия к годовщине начала Второй мировой

Воскресенье, 1 сентября 2019, 13:36

Источник: Укринформ

В центре Варшавы на площади Пилсудского начались памятные мероприятия по случаю восьмидесятой годовщины начала Второй мировой войны.

Участие в них принимают 250 иностранных гостей, среди которых около 20 глав государств, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Детали: Во время официальной части состоится военный церемониал, торжественная смена караула у Могилы Неизвестного солдата. Выступят президенты Польши и Германии Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент США Майк Пенс.

В общем, в мемориальных мероприятиях принимают участие 40 официальных делегаций. Канцелярия президента Польши пригласила союзников Польши по ЕС и НАТО, руководителей международных организаций, а также лидеров стран Восточного партнерства.

В то же время, на мемориальные мероприятия не приглашен президент РФ Владимир Путин. Поэтому президенты Беларуси и Армении Александр Лукашенко и Никол Пашинян отказались приезжать в Варшаву.

Темы: Польша
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