В Варшаве проходят мероприятия к годовщине начала Второй мировой

194 просмотра
Воскресенье, 1 сентября 2019, 13:36

Источник: Укринформ

В центре Варшавы на площади Пилсудского начались памятные мероприятия по случаю восьмидесятой годовщины начала Второй мировой войны.

Участие в них принимают 250 иностранных гостей, среди которых около 20 глав государств, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Детали: Во время официальной части состоится военный церемониал, торжественная смена караула у Могилы Неизвестного солдата. Выступят президенты Польши и Германии Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент США Майк Пенс.

В общем, в мемориальных мероприятиях принимают участие 40 официальных делегаций. Канцелярия президента Польши пригласила союзников Польши по ЕС и НАТО, руководителей международных организаций, а также лидеров стран Восточного партнерства.

В то же время, на мемориальные мероприятия не приглашен президент РФ Владимир Путин. Поэтому президенты Беларуси и Армении Александр Лукашенко и Никол Пашинян отказались приезжать в Варшаву.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Польша


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский бизнесменам в Польше: Готов лично защищать инвестиции 1 сентября 2019, 11:18
Президент Германии извинился перед Польшей 1 сентября 2019, 09:07
Украина, Польша и США подписали газовое соглашение: цель - снизить зависимость от РФ 31 августа 2019, 19:53
Все новости
Главные новости
ООС: 20 обстрелов, боевики применяли миномет калибра 82 мм и 120 мм
Эрдоган: Анкара не будет отказываться от членства в НАТО
Ломаченко победил Кэмпбелла и получил еще один чемпионский пояс
Зеленский об обещанных "посадках": Осенью ... все начнется
Все новости
Опыт

Три истории современных украинских кукольников

Образование

"Закон янте". 9 особенностей школы в Дании

исследование

Как психозы у подростков связаны с загрязнением воздуха

Поиск по сайту
Архив
Весь архів