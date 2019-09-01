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Дуда напомнил об агрессии РФ против Украины и Грузии: Европа должна решительно реагировать

Воскресенье, 1 сентября 2019, 14:50
Дуда напомнил об агрессии РФ против Украины и Грузии: Европа должна решительно реагировать

Источник: Европейская правда со ссылкой на онлайн-стенограмму выступления президента Польши Анджея Дуды на Onet.pl, Укринформ

Президент Польши Анджей Дуда во время торжественной речи на мероприятиях, приуроченных 80-летию Второй мировой войны напомнил о продолжении нацистской оккупации советской и сравнил действия СССР с нынешней Россией.

Прямая речь: "Можно сказать, что в некотором смысле Вторая мировая война в контексте ее политических последствий продолжалась до 1989 года. Для нас она продолжалась гораздо дольше. Как можно говорить о победе, когда ты не живешь в действительно суверенной стране", - заявил Дуда.

"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день продолжаются оккупация, военнопленные и провокации. Мы должны быть решительными. Это наша ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии".

При этом Дуда призвал сохранить санкции против РФ и заявил, что современная Европа должна решительно реагировать на агрессию одних стран против других, ведь примирение агрессора может привести к еще худшим последствиям.

Прямая речь: "Невозможно переходить к нормальной повестки дня в свете таких действий, должны быть санкции, должны быть решительные шаги, должно быть видно, что каждая военная агрессия встретит абсолютно решительный ответ. Это вызовы, поэтому я подчеркиваю: business as usual, закрывание глаз является не рецептом для сохранения мира, а простым способом сделать агрессоров еще более дерзкими, способом дать разрешение на очередные атаки".

Президент Польши добавил, что если бы перед войной западный мир активно и решительно отвечал на агрессивные действия Гитлера - аншлюс Австрии, оккупацию Чехословакии, преследования евреев в Германии - то драмы Второй мировой войны, возможно, никогда бы не произошло. 

Темы: РосcияоккупацияУкраинаГрузияПольша
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