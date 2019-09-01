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Осень начинается: пожарная опасность, грозы и снижение температуры

Воскресенье, 1 сентября 2019, 17:31

Источник: Укргидрометцентр

С 1 по 4 сентября включительно на всей территории Украины, кроме Ровенской области, будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Детали: По прогнозам синоптиков, потенциально опасные погодные условия ожидаются в северных, западных областях и Крыму, "опасный" уровень прогнозируют в остальных регионах.

Вместе с тем 2 сентября на Прикарпатье, Закарпатье, на Волыни и Львовщине ожидаются грозы, в остальных областях - переменная облачность, без осадков.

Днем температура будет достигать до +31 в центральных, западных и южных областях, до +32 - в Херсонской и Николаевской области, в северных и восточных регионах до +29 градусов.

3 сентября грозы ожидаются в Киевской, Житомирской, Винницкой и всех западных областях, где жара спадет до +23...+26 градусов. На остальной территории - без осадков, температурный режим не изменится.

Снижение температуры ожидается 4 сентября: на западе и севере +21...+23, в центральных областях +22...+24, в остальных областей до +29...+31 градусов. Грозы переместятся с запада на на север, в центральные и южные регионы.

 
 

  

Украинская правда

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Темы: погода
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