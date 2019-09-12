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В "Слуге народа" рассказали, как намерены делить места в новом ЦИКе

Четверг, 12 сентября 2019, 14:37
В Слуге народа рассказали, как намерены делить места в новом ЦИКе

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва намерена предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии в случае увольнения нынешнего состава.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко: "Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов, руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике".

Детали: Так нардеп в кулуарах парламента ответил на вопрос, какое количество мест в новом состав ЦИК займут делегированные "Слугой народа" кандидаты.

Он напомнил, что, согласно процедуре, в случае увольнения всех членов ЦИК на протяжении трех дней депутатские фракции должны направить президенту свои предложения по кандидатурам.

Прямая речь: "Что дальше делать с этими предложениями, если их будет, например, 30, а мест 17? Наверное, будем рейтинговое голосование по каждой кандидатуре устраивать. Будем далее с этим разбираться".

Напомним: Парламентские фракции выражали недовольство распределением народных депутатов по комитетам парламента. Наибольшую квоту получила "Слуга народа" - 19 председателей комитетов и 49 должностей заместителей и секретарей.

Знать больше: Юрист "Слуги народа" Александр Качура ЦИК могут заменить уже в четверг

Почему Зеленский распускает ЦИК?

История вопроса:

  • 9 сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский направил парламент представление одосрочном прекращении полномочий ЦИК.
  • В представлении он указывает, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.
  • Также причиной для роспуска указывается позиция ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатомсамовыдвиженца Сергея Рудика.
  • По словам Рудика, его победу в округе оспаривает в судах оппонент от партии власти. Согласно предварительным данным на сайте ЦИК, второе место на выборах в этом округе занимает кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко 27,36%. Разрыв между оппонентами – 1015 голосов.
  • ЦИК отвергобвинения президента Владимира Зеленского, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой роспуск как политически мотивированное решение.
  • Глава ЦИК Татьяна Слипачукзаявила, что ведомство под ее руководством работало независимо и "равноудаленно" от всех политических партий.
  • 11 сентября профильный комитетВерховной Рады поддержал представление Зеленского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКСлуга народа
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