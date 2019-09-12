В "Слуге народа" рассказали, как намерены делить места в новом ЦИКе

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва намерена предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии в случае увольнения нынешнего состава.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко: "Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов, руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике".

Детали: Так нардеп в кулуарах парламента ответил на вопрос, какое количество мест в новом состав ЦИК займут делегированные "Слугой народа" кандидаты.

Он напомнил, что, согласно процедуре, в случае увольнения всех членов ЦИК на протяжении трех дней депутатские фракции должны направить президенту свои предложения по кандидатурам.

Прямая речь: "Что дальше делать с этими предложениями, если их будет, например, 30, а мест 17? Наверное, будем рейтинговое голосование по каждой кандидатуре устраивать. Будем далее с этим разбираться".

Напомним: Парламентские фракции выражали недовольство распределением народных депутатов по комитетам парламента. Наибольшую квоту получила "Слуга народа" - 19 председателей комитетов и 49 должностей заместителей и секретарей.

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