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Зеленский в Саудовской Аравии поговорил с представителями ОАЭ, Омана, Кувейта и Ирака

Пятница, 19 мая 2023, 18:24
Зеленский в Саудовской Аравии поговорил с представителями ОАЭ, Омана, Кувейта и Ирака
Переговоры с представителем ОАЭ Мансуром бин Заидом Аль-Нахайяном, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в Королевстве Саудовская Аравия, куда он прибыл для участия в саммите Лиги арабских государств, провел встречи с главами делегаций Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Оман и Государства Кувейт.

Источник: Офис президента

Детали: Во время переговоров с вице-президентом, вице-премьер-министром ОАЭ шейхом Мансуром бин Заидом Аль-Нахайяном Зеленский проинформировал о ситуации на украинском фронте и отражении полномасштабной агрессии Российской Федерации.

Особое внимание стороны уделили реализации украинской "формулы мира" и возможности приобщения к этому процессу как можно большего количества стран мира, в частности ОАЭ.

Зеленский и шейх Мансур бин Заид Аль-Нахайян обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и работы Черноморской зерновой инициативы.

Стороны договорились о работе делегаций и поговорили о развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

 

Во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам международных отношений и сотрудничества Султаната Оман, специальным представителем Султана на международных форумах Асаадом бин Тариком Аль-Саидом Зеленский тоже говорил о реализации украинской "формулы мира".

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Президент подчеркнул важность поддержки мирных усилий Украины странами региона.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между Украиной и Оманом и возможные дальнейшие контакты.

 

Во время переговоров с наследным принцем Государства Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом Зеленский выразил благодарность Кувейту за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне противостояния полномасштабной российской агрессии, неоднократно засвидетельствованную во время голосований за соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский указал на перспективы взаимодействия между Украиной и Кувейтом в ряде гуманитарных вопросов. Президент поблагодарил Кувейт за поддержку Украины в энергетической сфере. Стороны договорились об усилении взаимодействия в этих направлениях.

 

Также в Джидде Зеленский провел встречу с премьер-министром Республики Ирак Мухаммадом Шиа Саббаром Ас-Судани.

Президент поблагодарил Ирак за солидарность с Украиной и украинским народом, твердую позицию относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности украинского государства, принципа нерушимости границ и соблюдения норм международного права.

Зеленский выразил особую благодарность Ираку за поддержку Украины в рамках международных организаций, в частности за поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны обсудили возможные пути участия Ирака в имплементации украинской "формулы мира".

Президент пригласил премьер-министра Ирака посетить Украину с визитом с целью обсуждения важных направлений межгосударственного сотрудничества.

 

Напомним: В первый год президентской каденции Владимира Зеленского получила огласку его поездка в Оман. 

В самом начале 2020 года Зеленский вместе с семьей полетел в Оман. И хотя он якобы летел туда рейсовым самолетом за собственные средства, президент встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Журналисты проекта "Схемы" узнали, что Эленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

19 мая 2023 года Владимир Зеленский начал рабочий визит в Королевство Саудовская Аравия со встречи с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, а затем выступил на саммите Лиги арабских стран.

СМИ сообщили, что из Саудовской Аравии Владимир Зеленский отправится в Хиросиму в Японии, чтобы лично присоединиться к лидерам стран "Большой семерки", однако в СНБОУ заверили, что выступление перед G7 будет онлайн.

УП, дополнено
Темы: ЗеленскийОАЭОманСаудовская Аравия
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