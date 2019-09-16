Кандидат на должность Кличко инициирует масштабную проверку мэрии Киева
Народный депутат от "Слуги народа", который метит на пост главы КГГА, Александр Ткаченко просит премьера Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы.
Об этом Ткаченко сообщает в Facebook.
"Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян, сели за решетку. Как народный депутат и как киевлянин, я обращаюсь к премьер-министру Алексея Гончарука с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур", - пишет он.
Ткаченко, который до Верховной Рады был гендиректором холдинга "1+1 media", напоминает, что такой аудит планировали еще во времена правительства Владимира Гройсмана, но так и не провели.
"Необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно", - отмечает депутат.
По его словам, в отношении подчиненных Кличко возбуждено почти 200 уголовных дел, которые "так и не были доведены до финального конца".
"Ни одного вора - за решеткой", - подчеркивает Ткаченко.
Он считает, что Кабмин Гройсмана не просто так игнорировал "вопиющие коррупционные скандалы" в КГГА, этому была причина.
"Кличко был полностью встроен в вертикаль Порошенко и Гройсмана. Он был "своим парнем", это была обычная круговая порука", - объясняет Ткаченко.
По мнению нардепа, Киев нуждается в "перезагрузке", поэтому он вместе с коллегами предлагает новый закон "О столице" и досрочные выборы городского головы и Киевсовета на его основе.
Напомним:
- В партии "Слуга народа" имеют две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации. Это - Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
- Офис президента добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
- 4 сентября Кабмин согласовал освобождения Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.