Кандидат на должность Кличко инициирует масштабную проверку мэрии Киева

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Понедельник, 16 сентября 2019, 16:37

Народный депутат от "Слуги народа", который метит на пост главы КГГА, Александр Ткаченко просит премьера Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы.

Об этом Ткаченко сообщает в Facebook.

"Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян, сели за решетку. Как народный депутат и как киевлянин, я обращаюсь к премьер-министру Алексея Гончарука с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур", - пишет он.

Ткаченко, который до Верховной Рады был гендиректором холдинга "1+1 media", напоминает, что такой аудит планировали еще во времена правительства Владимира Гройсмана, но так и не провели.

"Необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно", - отмечает депутат.

По его словам, в отношении подчиненных Кличко возбуждено почти 200 уголовных дел, которые "так и не были доведены до финального конца".

"Ни одного вора - за решеткой", - подчеркивает Ткаченко.

Он считает, что Кабмин Гройсмана не просто так игнорировал "вопиющие коррупционные скандалы" в КГГА, этому была причина.

"Кличко был полностью встроен в вертикаль Порошенко и Гройсмана. Он был "своим парнем", это была обычная круговая порука", - объясняет Ткаченко.

По мнению нардепа, Киев нуждается в "перезагрузке", поэтому он вместе с коллегами предлагает новый закон "О столице" и досрочные выборы городского головы и Киевсовета на его основе.

Напомним:

  • В партии "Слуга народа" имеют две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации. Это - Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
  • Офис президента добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
  • 4 сентября Кабмин согласовал освобождения Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.

Украинская правда

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Темы: Ткаченко Кличко КГГА Гончарук


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