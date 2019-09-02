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"Голос" раскритиковал правительство Зеленского из-за слияния двух министерств

Понедельник, 2 сентября 2019, 18:01

Источник: пресс-служба партии "Голос"

Фракция "Голос" считает, что объединение министерств по вопросам ветеранов и временно оккупированных территорий создает дополнительные проблемы для ветеранских сообществ.

Дословно: "Голос" призывает правительство и большинство пересмотреть решение об объединении министерств по вопросам ветеранов и по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Решение, принятое во время поспешного и непрозрачного формирования Кабинета министров, замедлит работу над решением проблем ветеранской общественности".

Детали: Нардеп партии "Голос" Леся Василенко отметила, что создание министерства давалось огромным трудом. По ее словам, решение об объединении министерств отбрасывает Украину на несколько лет назад, потому что теперь работники двух новых институтов будут заниматься административными вопросами, а не проблемами ветеранов, переселенцев, и граждан, которые остались на оккупированных Россией территориях.

В "Голосе" считают, что административные и бюджетные вопросы министерств и их работников станут первыми вызовами и для министра Оксаны Коляды.

Фракция Святослава Вакарчука убеждена, что в таких условиях министерство начнет работу над решением проблем ветеранов не раньше середины 2020 года.

Напомним:

  • 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. Министром ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стала Оксана Коляда.
  • Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов возглавила представительница "Слуги народа" Галина Третьякова.

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Украинская правда
Темы: ГолосЗеленскийКабинет министровГончарук
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