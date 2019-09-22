Порошенко рассказал, как Лавров писал "формулу Штайнмайера"

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко заявил, что согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.

Источник: интервью Порошенко "5 каналу", показанное в субботу, пишет "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем согласованной, не существует".

Детали: Порошенко рассказал, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. В частности, он предложил, чтобы после того, как будет сформирован компонент безопасности и "состоится безупречная организация выборов", закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, когда избирательные комиссии подсчитают итоги выборов, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.

"Никаких других позиций относительно перетасовки, что мы организуем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем - это все выдумки Путина", - подчеркнул пятый президент.

Прямая речь: "Я хочу вам рассказать, я впервые это рассказываю, о последней встрече в Берлине с Путиным, Меркель, французским президентом и вашим покорным слугой. Когда Путин сказал: "У нас есть формула Штайнмайера написанная Лавровым".

Я говорю: "Извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они излагают, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите". Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: "Нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера".

Я говорю: "Извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин". "Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях". Вот это стиль ведения переговоров Россией".

... "Я советую быть очень осторожными. Мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в восстановлении суверенитета Украины над оккупированными территориями. Но точно не наоборот - мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах".

..."Я также могу вам рассказать еще одну историю, когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это мне кажется был 2015 год, говорит: что Вы спорите, давайте мы с вами договоримся кого мы выберем и проведем это через выборы - это единственно возможный путь. Я говорю: нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон - он равен для всех".

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